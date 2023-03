Saiba quais empresas tiveram bens bloqueados em caso de trabalho escravo em vinícolas do RS

Justiça do Trabalho bloqueou bens até R$ 3 milhões, para garantir pagamento de indenizações a trabalhadores. Juiz afirma que empresário utilizou familiares e funcionários como sócios. Vinícolas fecham acordo e vão pagar R$ 7 milhões de indenização

A Justiça do Trabalho determinou o bloqueio de bens de empresas ligadas ao empresário Pedro Augusto Oliveira de Santana, investigado por trabalho escravo em vinícolas na Serra do Rio Grande do Sul. A decisão, do dia 3 de março, teve o sigilo derrubado na quinta-feira (9).

O juiz Silvionei do Carmo, titular da 2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves, detalhou quais empresas e pessoas tiveram os bens bloqueados até o limite de R$ 3 milhões.

Quais as empresas tiveram os bens bloqueados

Quais pessoas tiveram os bens bloqueados

Por que a Justiça bloqueou os bens

Pedro Augusto Oliveira de Santana diz que o bloqueio de bens afeta o funcionamento de suas empresas.

“Vamos provar o contrário [que não havia trabalho escravo]. Tenho certeza que vai desbloquear. Prejudica sim, com certeza prejudica porque quando tem tudo parado, tudo paralisado, tu não tem como movimentar”, disse em entrevista exclusiva.

A advogada Silvana Miriam Giacomini Werner, que representa todas as empresas e todos os sócios listados no processo, diz que “neste momento, não iremos apresentar qualquer tipo de manifestação à imprensa sobre os fatos”.

Pedro Augusto de Oliveira Santana foi o responsável pela contratação dos mais de 200 trabalhadores resgatados em situação de escravidão em Bento Gonçalves

Reprodução/RBS TV

1. Quais empresas tiveram os bens bloqueados

Empresas de Bento Gonçalves (localizadas no mesmo endereço):

Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde LTDA

Empresa de apoio administrativo e apoio à agricultura

Santana Prestadora de Serviços LTDA – ME

Empresa de apoio administrativo e apoio à agricultura

D&G Serviços de Apoio Administrativo LTDA

Empresa de apoio administrativo e apoio à agricultura

Santana & Garcia Prestadora de Serviços LTDA – ME

Empresa de carga e descarga

Oliveira & Santana – Prestadora de Serviços LTDA – ME

Empresa de carga e descarga

Santin e Menzen Transportes Turísticos LTDA

Empresa de transporte rodoviário de passageiros

Empresa de Bento Gonçalves (localizada em outro endereço):

Santana Marketing Esportivo LTDA

Empresa de eventos esportivos

Empresa de Garibaldi (localizadas no mesmo endereço):

Garcia & Ribeiro Prestadora de Serviços LTDA – ME

Empresa de carga e descarga

Transportes Oliveira & Santana LTDA

Empresa de transporte rodoviário de carga

Quais pessoas tiveram os bens bloqueados

Além de Pedro Augusto de Oliveira Santana, outras nove pessoas tiveram os bens bloqueados. Segundo o processo, existe um extenso grupo econômico administrado por Santana, com a utilização de familiares e funcionários nos quadros societários.

“Esses elementos prestam-se a demonstrar uma tentativa de distribuição e blindagem patrimonial, fatos que prejudicariam eventual execução e, por isso mesmo, autorizam desde logo, em caráter cautelar, a desconsideração da personalidade jurídica e a apreensão de bens não apenas das pessoas jurídicas, mas também de todas as pessoas físicas envolvidas nos empreendimentos”, diz o juiz na sentença.

Pedro Augusto Oliveira de Santana

Diana Garcia Alves de Santana

Alessandra Aparecida Alves

Cledson Oliveira de Santana

Hecio de Araújo Santos

Ana Paula de Santana Lanzarini

Odilardo Araújo Maciel

Bruno Alves de Souza Assis

Reinivan da Silva Araújo Lima

Irene Garcia

Por que a Justiça bloqueou os bens

O Ministério Público do Trabalho (MPT) pediu a medida a fim de “evitar o esvaziamento do patrimônio das requeridas” e garantir o pagamento de indenizações por danos morais individuais, verbas rescisórias e demais direitos de trabalhadores.

O juiz disse verificar “elementos que apontam para uma conduta ilícita das reclamadas, no sentido de se aproveitar da mão de obra dos trabalhadores, não apenas de forma irregular, mas também em condições análogas ao trabalho escravo”.

