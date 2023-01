Saiba quais informações devem ser repassadas à polícia em caso de busca por pessoas desaparecidas em Sergipe

Segundo delegado, não é necessário esperar 24 horas para fazer o registro do caso.

O procedimento de busca por um familiar ou amigo desaparecido nem sempre é claro para quem procura a polícia, mas de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de Sergipe algumas informações podem ser fundamentais para contribuir com o trabalho da polícia.

Segundo a SSP, inicialmente é orientado que a comunicação do fato a uma delegacia da Polícia Civil deve ser feita imediatamente após a identificação de que a pessoa está desaparecida. A Polícia Militar também pode fornecer orientações por meio do telefone 190, antes do registro do caso em uma delegacia.

“Não é necessário aguardar 24 horas. Assim que você percebe o desaparecimento, não sabe onde a pessoa se encontra, imediatamente tem que procurar uma delegacia para comunicar o fato. Quanto mais rápido a polícia for comunicada sobre o desaparecimento, mais fácil será encontrar a pessoa desaparecida”, explicou o delegado Ronaldo Marinho, da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav).

Para a comunicação do desaparecimento, a SSP destacou que as seguintes informações são fundamentais para o registro do boletim de ocorrência, são elas:

Fotografia nítida;

Características físicas da pessoa desaparecida, como altura, cor da pele, cor dos olhos e cor dos cabelos;

Cicatrizes, marcas de nascença, tatuagens (parte do corpo e desenho), piercings e próteses;

Roupas e pertences que a pessoa utilizava na última vez em que foi vista;

Doenças físicas ou mentais, estado emocional e rotina diária da pessoa desaparecida;

Último local em que a pessoa desaparecida foi vista;

Dados do aparelho celular;

Dados de redes sociais;

Contexto do desaparecimento.

“Todo desaparecimento exige uma diretriz de prestar o boletim de ocorrência. Além disso, com a base de dados, conseguimos ter um número real de pessoas desaparecidas e também de pessoas localizadas”, disse o coordenador de estatística e análise criminal da SSP, Sidney Teles.

O diretor do Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWGS), Jenilson Gomes, reforçou que essas são informações básicas e que auxiliam no trabalho de localização da pessoa desaparecida. “Quando analisamos alguns boletins de ocorrência, vemos que faltam informações básicas que facilitam o processo de investigação. Então, com essas informações, com essa padronização, as investigações também são mais facilmente compartilhadas com outros estados da federação”.

