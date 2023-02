Saiba quem é o casal que fez mulher refém após assalto a shopping no litoral de SP

Ester Neri de Oliveira, de 28 anos e Felipe Gustavo Aquino de Souza, de 27 anos foram presos após duas horas de negociações com a polícia. Criminoso manteve funcionária refém com a arma na cabeça dela em shopping em Praia Grande (SP)

Reprodução

O casal de criminosos que fez uma funcionária refém após uma tentativa de assalto a uma loja de joias em um shopping de Praia Grande, no litoral de São Paulo, foi identificado. Ester Neri de Oliveira, de 28 anos, e Felipe Gustavo Aquino de Souza, de 27, foram presos após quase duas horas de negociações com a polícia. Eles roubaram a joalheria e, após o alarme da loja tocar, os dois correram para uma loja de departamentos com a vítima.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Flavio Ruiz Gaspaldi, os dois são da capital paulista e estavam morando em Mongaguá. “Eles são um casal e estavam na região há um tempo. Ainda vamos investigar se eles estão envolvidos com outros casos e, se confirmado, vamos enquadrá-los”.

Dentro do shopping, a dupla anunciou o assalto na joalheria Vivara, conseguiu pegar uma funcionária de refém e a levou para a loja Pernambucanas. O delegado esclareceu que as negociações para a liberação da vítima foram mais longas para preservar a vítima.

Policiais militares negociam com criminosos a soltura de refém em shopping de Praia Grande

Reprodução

“Foi tudo feito com calma, até chegarem os policiais preparados para esse tipo de ação. Não queríamos a exposição dela. O comando do caso era da Polícia Militar e tudo foi feito para o êxito”, explicou ele.

O delegado disse ainda que os dois indivíduos foram extremamente despreparados e não tinham condições de fazer um assalto, seguido de sequestro. “O shopping tem um sistema de segurança muito bom e, ao lado, tem um Batalhão da Polícia. Esses fatores fizeram com que os policiais chegassem e bloqueassem as saídas, sem chance para eles [criminosos]”.

Gaspaldi confirmou que os dois indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de roubo. A pena pode ser de quatro a 10 anos de reclusão.

Bandido mantém funcionária refém com a arma na cabeça em shopping no litoral de SP

Reprodução

Entenda o caso

Criminosos armados fizeram uma funcionária da Vivara refém dentro da Pernambucanas em um shopping em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, dois bandidos roubaram a joalheria e, após o alarme da loja soar, correram para a loja de departamentos com a vítima.

A reportagem foi informada que muitas lojas no Litoral Plaza Shopping colocaram os funcionários para dentro e fecharam as portas.

Durante a negociação com os policiais, o homem chegou a exigir a presença de emissoras de televisão. Ele queria aparecer ao vivo como garantia de que não seria morto. Após duas horas de negociação, o casal libertou a refém e se rendeu à Polícia Militar.

Lojas

Em nota, a Pernambucanas confirmou a ocorrência, disse que segue à disposição das autoridades e contribuirá com as investigações.

A Vivara disse, em nota, lamentar o que aconteceu e informou já ter prestado toda assistência aos colaboradores. A empresa disse, ainda, estar à disposição das autoridades policiais para apoiar nas investigações.

Shopping

O Litoral Plaza Shopping confirmou por meio de nota, que houve uma tentativa de assalto à mão armada em uma joalheria. A incursão foi percebida pela gerente do estabelecimento que acionou o botão de pânico, um equipamento de segurança disponibilizado pelo empreendimento a todos os lojistas. A equipe de segurança do shopping atendeu o chamado e comunicou à Polícia Militar.

“Felizmente, graças à eficiência do sistema e protocolos de segurança adotados pelo shopping e o trabalho em conjunto com as autoridades policiais, o plano de assalto foi frustrado, sem feridos, com a prisão dos três envolvidos”, informou o shopping.

A administração do Litoral Plaza Shopping disse ainda que lamenta profundamente o episódio e o transtorno causado pelos assaltantes aos clientes, lojistas e colaboradores e reforça seu comprometimento com a segurança dos frequentadores.

Criminosos são presos após manter funcionária de joalheria refém por duas horas em shopping no litoral de SP

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Vittorio Ferla