Saiba quem era o estudante da Unicamp que morreu em acidente em São Sebastião da Grama

Vítima estudava em Limeira e estava em carro que bateu com caminhões. Corpo será sepultado na tarde deste sábado, em São Sebastião da Grama. Estudante da Unicamp morre em acidente em São Sebastião da Grama

Aruivo pessoal/Reprodução Facebook

O estudante Juliano Ignácio Pedro, de 23 anos, foi uma das vítimas do acidente entre dois caminhões e um carro na Rodovia Lourival Lindório de Faria (SP-344), que aconteceu na tarde de sexta-feira (10), em São Sebastião da Grama (SP).

O velório de Juliano será realizado após a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML) e está previsto para a tarde deste sábado (11), na Igreja Presbeteriana de São Sebastião da Grama. A funerária responsável também informou que o sepultamento da vítima deve ocorrer no final da tarde.

Juliano Pedro foi vítima do acidente entre caminhões e carro em São Sebastião da Grama

Reprodução/Facebook

Juliano era morador de São Sebastião da Grama. No momento do acidente, ele retornava de Limeira (SP), onde estudava Engenharia de Telecomunicações na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) desde 2019.

A irmã de Pedro, Ainoã Biani Pedro, prestou homenagem a ele nas redes sociais.

”Perdi o meu irmão, e neste momento de dor nenhuma palavra será o suficiente para me fazer entender os designos de Deus. […] Me despeço de você com muita dor no coração mas também com a certeza de que está ao lado de Deus.”

Acidente

Acidente entre dois caminhões e um carro mata duas pessoas na SP-344, entre Vargem Grande do Sul e São Sebastião da Grama

Arquivo pessoal

Juliano estava no carro envolvido no acidente que matou mais uma pessoa e feriu outras duas na estrada que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama (SP).

Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

Um dos caminhões seria de uma rede de supermercados e outro estava carregado com laranjas. As causas doa cidente ainda serão apuradas.

Vittorio Ferla