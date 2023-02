Saiba quem era o jovem gaúcho encontrado morto em praia de SC após queda de ponte pênsil

Brian Grandi, de 20 anos, era procurado desde segunda-feira (20). Ponte que liga Torres (RS) e Passo de Torres (SC) cedeu por excesso de peso. Caso é investigado pela Polícia Civil dos dois estados. Publicação de irmã relatando desaparecimento de Brian Grandi após queda de ponte em Torres

Reprodução/Facebook

Foi localizado, na manhã desta quinta-feira (23), o corpo de Brian Grandi, 20 anos, jovem que era procurado desde a madrugada de segunda (20) após cair de uma ponte pênsil que cedeu e fazia a ligação entre Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, e desaparecer nas águas do Rio Mampituba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar após uma pessoa avistar um corpo na orla da Praia Azul, antes da Bela Torres, em Passo de Torres, próximo ao encontro da água do Rio Mampituba com o mar.

Bombeiros localizam corpo de jovem que desapareceu após queda de ponte entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

Vitor Rosa/RBS TV

Quem era o jovem

Brian é natural de Caxias do Sul, cidade da Serra do Rio Grande do Sul. A tia de Brian, Adriele Freire, diz que o jovem ele teria ido a Passo de Torres, na noite de domingo (19), passar o carnaval com um grupo de amigos.

Já durante a madrugada, ele teria avisado a irmã que estava retornando para casa. Os amigos estavam de carro, mas, como Brian havia deixado sua bicicleta no lado de Torres, ele teria atravessado a ponte de volta para o RS a pé.

“As 2h47 da manhã, ele mandou mensagem pra irmã dizendo que estava voltando pra casa. Aí às 2h57, ele parou de visualizar as mensagens”, diz a tia.

Bombeiros militares, guarda-vidas civis, além de embarcação e motonáutica, auxiliavam nas buscas. Elas estavam concentradas ao longo do Rio Mampituba, sobre o qual fica a ponte, e praias próximas.

A Polícia Civil informou que a última localização do GPS do celular do jovem desaparecido apontava para a região do rio. O rastreamento identificou que a atualização mais recente do aparelho foi às 2h21 de segunda.

Corrosão na estrutura

Imagem mostra estrutura comprometida

Corpo de Bombeiros de Passo de Torres/Divulgação

A ponte pênsil, que é sustentada por cabos, apresentava pontos de corrosão na estrutura, informou o delegado Maurício Preto, responsável pela investigação. Conforme o investigador, uma análise preliminar de peritos da polícia constatou que a queda pode ter sido causada pelo estado de conservação da ponte, em conjunto com a superlotação dela.

A estrutura tinha limite máximo de 20 pessoas, mas estava superlotada. Dezenas de pessoas passavam pelo local no momento da queda.

“Estava com um nível de enferrujamento acima do normal e isso também foi verificado perto do ponto de rompimento na parte de Torres, no Rio Grande do Sul”, disse o delegado.

A queda é apurada pela delegacia de Passo de Torres, no Sul catarinense.

Estrutura passou por manutenção três dias antes

Queda de ponte é investigada pela polícia catarinense

Localização da ponte que caiu entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

Arte/g1

Queda

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda com dezenas de pessoas sobre a estrutura (assista abaixo). Inaugurada em 1980, a ponte tem limite máximo de 20 pessoas e uma placa no local informa sobre a capacidade da estrutura.

Vídeo mostra momento em que ponte pênsil cai entre Passo de Torres (SC) e Torres (RS)

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata