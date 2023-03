Saiba quem são as vítimas de atropelamento que matou três pessoas na calçada em Limeira

Rapaz de 23 anos que dirigia o veículo foi preso e exame de bafômetro confirmou que ele bebeu, segundo a SSP. Vítimas foram arrastadas e morreram no local. Ademilso e Eliezer estão entre as vítimas do acidente

Foram identificadas dois dos três homens mortos atropelados na calçada por um carro, na manhã deste domingo (26), no Jardim Caieira, em Limeira (SP). Segundo a Guarda Municipal, o carro que o motorista de 23 anos dirigia estava em alta velocidade. Ele foi preso e exame de bafômetro confirmou que consumiu bebida alcoólica antes de dirigir

Ademilso Ferreira de Godoy tinha 48 anos e era natural de Mato Grosso. Segundo a Funerária Bom Pastor, seu sepultamento será realizado nesta segunda-feira (27), às 17h, no Cemitério Parque de Limeira.

Eliezer Gomes da Silva tinha 59 anos. Nascido em Santa Amélia (PR), ele era morador de Limeira. Segundo familiares, ainda não foi definido o horário de velório e enterro.

A terceira vítima é um morador em situação de rua conhecido como Mexirica, conforme apurado pela EPTV, afiliada da TV Globo. Até a última atualização desta reportagem, sua identidade não havia sido informada. Segundo pessoas no local do acidente, ele estava com seu cão no momento do acidente, mas o animal não ficou ferido e se manteve no local depois do ocorrido.

O acidente aconteceu na Rua Otávio Coelho. Segundo a Guarda, duas vítimas foram arrastadas por aproximadamente 30 metros, até o cruzamento com a Avenida João Amaral Gama. A rua foi interditada para o trabalho da perícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou fazer o atendimento, mas as três vítimas morreram no local. O automóvel ficou com a frente destruída e uma vitrine com frangos assados de uma padaria também foi danificada.

Os corpos dos três homens foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O motorista do carro foi detido por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, e passará por audiência de custódia nesta segunda-feira (27). À Guarda, ele afirmou que dormiu no volante.

