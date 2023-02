Saiba se o carnaval 2023 é feriado ou ponto facultativo na região de Ribeirão Preto

Data celebrada este ano de sábado (18) a terça-feira (21) desperta dúvidas nos moradores. Calendário

Feriado ou ponto facultativo? Nas seis maiores cidades da região, o período oficial de carnaval, comemorado este ano de sábado (18) a terça-feira (21), é ponto facultativo.

O ponto facultativo é decretado pelas prefeituras e afeta o funcionamento dos serviços públicos prestados.

Por outro lado, no setor privado, quem determina se haverá folga ou não são as próprias empresas, como explica Norton Savin, consultor de recursos humanos e diretor de agência de eventos.

“O ponto facultativo não é obrigatório, quem decreta é o município. Normalmente, eles publicam na virada do ano quais vão ser os feriados do ano para as pessoas poderem se programar. Já a empresa privada vai da negociação com os funcionários. O que prevemos é que seja negociado antecipadamente para que as pessoas tenham um calendário e possam se organizar”.

Ainda segundo Savin, a determinação de decretar o ponto facultativo ou não depende se o serviço é essencial e também se há alta demanda da empresa durante o período de carnaval.

“Às vezes pode ter uma ordem via sindicato, mas tirando os serviços essenciais, é de livre negociação e de forma coletiva. Vai muito do bom senso porque alguns setores param e outros não, depende da demanda. Algumas pessoas ficam nessa preocupação principalmente por causa do carnaval que é inquestionável no Brasil”, afirma Norton.

Veja abaixo como será o ponto facultativo dos dias de carnaval nas cidades da região:

Ribeirão Preto

Segunda-feira (20) e terça-feira (21): ponto facultativo.

Quarta-feira (22): expediente a partir das 12h.

Sertãozinho

Segunda-feira (20) e terça-feira (21): ponto facultativo.

Quarta-feira (22): ponto facultativo na Quarta-feira de Cinzas.

Franca

Segunda-feira (20) e terça-feira (21): ponto facultativo.

Quarta-feira (22): expediente a partir das 12h.

Barretos

Segunda-feira (20) e terça-feira (21): ponto facultativo.

Quarta-feira (22): expediente a partir das 12h.

Jaboticabal

Segunda-feira (20) e terça-feira (21): ponto facultativo.

Quarta-feira (22): expediente a partir das 13h.

Bebedouro

Segunda-feira (20) e terça-feira (21): ponto facultativo.

Quarta-feira (22): expediente a partir das 12h.

