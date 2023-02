Salário de fevereiro de servidores estaduais será pago dia 28, diz governo

Salário será pago aos mais de 30 mil servidores da administração direta e indireta. Dinheiro saindo de caixa eletrônico

A Secretaria da Fazenda efetua na próxima terça-feira (28) o pagamento do salário dos mais de 30 mil servidores estaduais de Roraima referente ao mês de fevereiro.

O pagamento será para servidores da administração direta e indireta. A equipe econômica do governo está finalizando o novo calendário de pagamento para 2023, de forma a facilitar o planejamento dos servidores até o final do ano corrente.

Com o pagamento, serão injetados cerca de R$ 250 milhões na economia local.

“Estamos cumprindo com o nosso compromisso de pagar todos os servidores ainda no mês trabalhado. É respeito com os nossos servidores e também movimenta a economia, o comércio, todos os segmentos da sociedade”, disse o governador Antonio Denarium.

