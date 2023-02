Salesópolis promove Saléfolia durante a partir desta sexta

Programação começa na sexta-feira (17), com shows, desfile de blocos e até cãocurso. Quem mora no Alto Tietê e quer curtir um carnaval de rua pode aproveitar a folia em Salesópolis. A Prefeitura preparou o Saléfolia com quatro dias de programação para adultos e crianças.

Salesópolis pretende proporcionar aos moradores e aos visitantes um carnaval com gostinho de antigamente quando todo mundo ia para rua dançar e cantar com muito confete e serpentina.

A programação começa na sexta-feira (17), na praça da igreja matriz com show da banda Balance. Durante o carnaval a cidade vai ter shows, desfile de blocos e até cãocurso.

Confira a programação completa do carnaval de Salesópolis

17 de fevereiro – Praça matriz

20h30 – abertura oficial com homenagens Toninho do Tó e Gê do Thiago.

21h – 22h – show com a Banda Balance

22h – 0h – show com DJ

18 de fevereiro – ruas centrais e praça da matriz

14h – desfile dos blocos de rua

20h30 – show com DJ

21h30 – 1h30 – show com banda

19 de fevereiro – avenida nova centro de exposições – folia na avenida

14h – show com DJ – cãocurso leve seu pet fantasiado

20h30 – show com dj

21h30 – 1h30 – show com banda

20 de fevereiro – praça da matriz

15h – 18h – matinê com banda

20h30 – show com DJ

21h30 – 1h30 – show com banda

21 de fevereiro – praça da matriz

15h – 18h – matinê com banda

20h30 – show com dj

21h30 – 1h30 – show com banda

Vito Califano