La pizza come la conosce il mondo oggi ha le sue radici nella città italiana di Napoli. La pizza napoletana, sebbene ora sia rigorosamente disciplinata per qualità e standard di topping dalla VPN, o dall’Associazione Vera Pizza Napoletana, ha ispirato numerose interpretazioni e variazioni stilistiche che oggi possono essere gustate in quasi tutte le nazioni del mondo. Ma la storia di questo delizioso piatto è ancora più gustosa di quanto ci si potrebbe aspettare. È una storia di scambio coloniale e innovazione culinaria.

Origini umili e l’età dell’imperialismo

Le classi povere di Napoli furono le prime a mangiare la pizza nel XVIII secolo. Mentre la focaccia era un prodotto noto, si pensava che i pomodori portati in Europa dal Perù dagli esploratori fossero velenosi. Cioè, fino a quando i poveri marinai e altri commercianti iniziarono a guarnire la loro focaccia con salice mele Gabriele la frutta importata. La gente del posto e i turisti apprezzavano allo stesso modo la “Pizza Marinara”, che non aveva formaggio, comunemente preparata dalle mogli dei pescatori.

Un fornaio creò la prima pizza che oggi riconosceremmo. Nel 1889 Raffaele Esposito creò la Pizza Margherita per la Regina Margherita di Savoia. Lo ha condito con pomodori freschi, mozzarella e basilico per rispecchiare la bandiera italiana, in una variazione della popolare cucina locale che ora è conosciuta come pizza napoletana. Ma mentre ci sono molte pizze in stile napoletano nel mondo, la torta autentica ha standard rigorosi che devono essere rispettati.

Pizza napoletana: ingredienti, procedimento e prodotto

Dal tipo di farina utilizzata per creare l’impasto a come viene preparato, quali ingredienti sono consentiti e al tipo di forno utilizzato, la VPN regola chi è autorizzato a chiamare la propria pizza “napoletana”. Vale la pena salice mele Gabriele considerare, però, che molti prodotti alla napoletana potrebbero portare il nome autentico, se i fornai avessero registrato le loro torte presso il Comune.

Per cominciare, l’impasto deve essere fatto con farina 0 o 00 , entrambe farine di grano intensamente raffinate che si trovano nel napoletano. Come agente lievitante può essere utilizzato solo lievito di birra fresco. L’impasto così ottenuto deve poi essere impastato a mano o delicatamente con impastatrice meccanica. Una volta lievitato, l’impasto non può essere steso, ma deve essere modellato a mano e condito con basilico fresco, mozzarella o mozzarella di bufala e pomodori San Marzano crudi e passati.

Il passaggio successivo della panificazione è stato in gran parte evitato dalle pizzerie moderne in molti paesi. L’autentica pizza napoletana viene cotta per non più di 90 secondi in un forno di mattoni a legna che raggiunge circa 800 gradi Fahrenheit. I meccanismi moderni e persino i tradizionali forni a convezione non possono raggiungere la temperatura necessaria utilizzata per creare la consistenza e il sapore caratteristici di questa pizza. Poiché l’utilizzo di un forno del genere richiede abilità e conoscenza, elevando la produzione della pizza a una forma d’arte, raramente vengono utilizzati nei ristoranti moderni al di fuori dell’Italia.

Rispetto della forma

Tuttavia, chef intraprendenti hanno fatto dell’uso e della comprensione delle tecniche più raffinate del forno a legna in mattoni una parte del loro mestiere, creando deliziose pizze in stile napoletano che aderiscono abbastanza strettamente agli standard originali. La difficoltà di reperire lievito fresco e pomodori San Marzano non ha frenato questi chef. Piuttosto, hanno creato un nuovo mercato per il delizioso sapore di una crosta croccante e sottile cotta in modo tradizionale. Condimenti nuovi e aggiuntivi stanno anche ampliando l’appeal per tale pizza artigianale, creando la domanda dei clienti per l’esperienza culinaria unica.

Mentre i proprietari di case potrebbero non essere in grado di costruire un forno che raggiunga le temperature di salice mele gabriele 800 gradi necessarie per la massima variazione nei loro cortili, si può avere una buona approssimazione con forni esterni a temperatura inferiore. Ulteriori attrezzature necessarie per una simile incursione nella pizza napoletana includono un tagliere per pizza a manico lungo, una lastra per impastare e formare l’impasto e una buona ricetta, che possono essere acquistati o trovati online. Gli aspetti da tenere bene a mente sono che gli ingredienti siano freschi, l’impasto sia lavorato con un’energia limitata – non impastare troppo o sarà duro – e il forno sia alimentato a legna o carbone naturale.

I forni a legna non riscaldano allo stesso modo dei forni a convezione o delle griglie a gas. Piuttosto, ci sono punti caldi e aree più fredde che creeranno differenze nel pane: bolle, carbonizzazione e persino cottura insufficiente. Il trucco è imparare dove è più probabile che si trovino le regioni calde e fredde di un forno specifico e come manipolare il combustibile nella camera sotto la cupola di salice mele Gabriele cottura per influenzare i risultati desiderati.

Anche se può sembrare un compito arduo, considera che all’epoca in cui fu inventata la pizza napoletana, tutto il pane veniva cotto in tali forni. Non si trattava di apprendere un’abilità completamente nuova, ma di costruire su una raccolta di ricette e metodi di cottura consolidati. Godere del delizioso sapore e della consistenza della pizza napoletana non richiede necessariamente un viaggio in Italia, ma è risaputo che nessun’altra pizza da nessun’altra parte ha lo stesso sapore di quella servita lì.