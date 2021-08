Travel Di Elena Dallorso 3 agosto 2021 Twitter

Facebook

Pinterest Partendo da un piccolo capodoglio sfortunato e da una vigna ad anfiteatro affacciata sul mare a Capofaro, la più verde e blu delle isole Eolie porta avanti il suo sogno eco. Che è già realtà.

The post Salina goes green appeared first on Luigi Scudella.