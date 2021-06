salmone-alla-marinara,-semplicissima-ricetta-salvacena-e-super-leggera:-come-mangiare-sano-e-con-gusto

Il salmone alla marinara, è un ottimo secondo piatto estivo. E’ un piatto semplice e veloce da preparare, dal sapore e profumo spettacolare. Il salmone alla marinara è preparato da pochi e semplici ingredienti.

Un piatto veloce da preparare per una cena improvvisa, il successo sarà sicuramente assicurato. Potete servire il salmone appena spadellato, oppure prepararlo in anticipo, e poi prima di servirlo, stufarlo in forno a 200° per 10 minuti. Sicuramente è una ricetta light, per tenersi in forma senza rinunciare al gusto.

Salmone alla marinara

ingredienti:

2 tranci di salmone ( del taglio che preferite )

300 gr pomodorini

olio evo

origano

2 spicchi d’aglio

prezzemolo

sale

vino bianco per sfumare

Procedimento:

Per preparare il salmone alla marinara, iniziate a lavare i pomodorini, tagliateli e conditeli con un poco di sale.

Nel frattempo, lavate i tranci di salmone sotto abbondante acqua corrente. In una capiente padella mettete l’olio evo, appena sarà caldo, cuocente il salmone due minuti per lato, sfumate con il vino bianco.

Appena l’alcol sarà evaporato, togliete il salmone dalla padella, mettete i pomodorini, gli spicchi d’aglio e l’origano. lasciate cuocere i pomodorini per qualche minuto, appena saranno appassiti, unite i tranci di salmone, lasciateli insaporire da ambo i lati.

Se occorre regolate di sale, servite ben caldo completate il piatto con un trito di prezzemolo.

di Terry

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it