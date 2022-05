salmone-alla-mediterranea,-come-cuocere-il-pesce-senza-seccarlo-e-trattenere-i-succhi

Il salmone alla mediterranea è un ottimo secondo piatto, gustoso e profumato. Una ricetta facile da preparare con pochi ingredienti, da cuocere in forno o in padella. Il segreto nella riuscita di questo piatto, ovviamente sta nell’utilizzo di ingredienti freschi. Potete anche sistemare tutti gli ingredienti insieme e cuocere in cartoccio monoporzione. Di seguito andremo a preparare la versione cotta in padella.

Salmone alla mediterranea

Ingredienti:

2 tranci di salmone (potete utilizzare anche i filetti)

250 gr di pomodorini

Olio evo

Sale

Origano

1 spicchio d’aglio

Olive di Gaeta

Capperi

prezzemolo

Procedimento:

Per preparare il salmone alla mediterranea, lavate i tranci di salmone e fate colare l’acqua in eccesso.

Nel frattempo mettete l’olio eco in una capiente padella, e fate imbiondire a fiamma media lo spicchio d’aglio, che andrete ad eliminare.

Tagliate a quattro i pomodorini, uniteli all’olio e fateli cuocere per dieci minuti.

A questo punto unite i tranci di salmone, e fateli cuocere un paio di minuti,

unite le olive denocciolate, i capperi e profumate con l’origano.

Girateli delicatamente e fateli cuocere altri due minuti, se occorre regolate di sale. Impiattate e servite subito, completando il piatto con il prezzemolo tritato.

