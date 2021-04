salotto-salemi,-dayane:-“hai-avuto-l’orgasmo?”-giulia-risponde-senza-filtri

Prima puntata di Salotto Salemi, ed è subito gossip: il format, in onda su Mediaset Play, vede l’influencer italo-persiana protagonista alla conduzione. La struttura dello show è snella e leggera: un ospite si accomoda innanzi allo specchio e Giulia sfodera i suoi segreti di make up, truccando la persona sbarcata in studio. Nell’appuntamento odierno c’è stata Dayane Mello, modella brasiliana che nel corso del Grande Fratello Vip 5 ha stretto un saldo legame di amicizia con la ragazza ‘Power’. E se c’è Dayane nei paraggi certamente non c’è noia e non c’è discorso di rito. E infatti la sudamericana, conversando con la Salemi, le ha rivolto una domanda pepatissima.

Nella Casa più spiata d’Italia, pochi mesi fa, Giulia ha fatto una confidenza assai curiosa sostenendo di credere di non aver mai raggiunto il “piacere” durante un rapporto intimo. La dichiarazione ha, manco a dirlo, fatto il giro di testate e siti specializzati in cronaca rosa e televisione. Dayane non si è scordata affatto delle esternazioni dell’amica. Così, spinta dalla curiosità, a Salotto Salemi ha voluto capire se ci fossero stati degli sviluppi sul tema.

“Sei riuscita ad arrivare all’orgasmo o no? Tutta Italia vuole sapere questo?”, la domanda a bruciapelo che la Mello ha posto all’influencer che inizialmente ha replicato con ironia (“Immagino che non dormano la notte in Italia per questo”), poi si è fatta seria, non sottraendosi al quesito della brasiliana. Dunque? Ci sono stati progressi? “Posso dirti che sì… the winner is… Pierpaolo Pretelli! Ciao Pier… che vergogna!”, la risposta di Giulia. Ebbene pare proprio che gli sviluppi siano stati positivi.

Giulia Salemi, cosa aveva dichiarato al Grande Fratello Vip in riferimento ai rapporti intimi

“Credo di avere un blocco con il mio corpo. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi non credo di aver mai provato un ‘vero piacere’, dico uno reale”. Così Giulia Salemi in una conversazione avvenuta nel reality di Canale Cinque. L’influencer rendeva noto anche che la questione non l’aveva affrontata in privato, se non “con pochissimi amici e amiche”, che erano rimasti piuttosto basiti dalla sua confidenza.

“Io ho sempre fatto finta. Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate. Non ho molte esperienze, non è che dico prendo un uomo e lo ribalto. Le mie volte si contano davvero” spiegava sempre la Salemi che aggiungeva che agli uomini con i quali aveva condiviso rapporti intimi confidava il falso, ovvero che aveva provato quel “vero piacere” che invece non aveva sentito.

A quanto pare il tabù ora è stato rotto. E colui che ha fatto scaturire nuove ‘brezza’ nella giovane altri non è che il suo attuale compagno, l’ex velino Pierpaolo Pretelli.