Salsa Don Mario, la più amata da Sofia Loren. Non chiamatela salsa al pomodoro, è più buona e facile, si prepara a casa in 10 minuti

Salsa Don Mario, una salsa che sembra di più una vera e propria magia visto che ha fatto letteralmente innamorare una star del calibro di Sofia Loren. A inventare la salsa “Don Mario” è stato lo chef lucano Niko Sinisgalli o meglio ancora come confessato proprio da lui, a scoprire la ricetta sarebbe stata la nonna. Gli ingredienti sono poveri e genuini: i pomodori Pachino, quelli piccoli che arrivavano dritti dalla Sicilia, i “San Giuvanniéll”, come li chiama Sofia Loren in dialetto napoletano.

Ma attenzione a chiamarla come una semplice salsa al pomodoro, è molto di più quasi un vero capolavoro. L'attrice Sofia Loren ne chiede sempre una porzione abbondante con doppio giro di salsa, ogni volta che va al Ristorante Tazio a Roma dove lo chef prepara questa sua specialità. Per questa salsa va bene qualsiasi formato di pasta, da quella lunga ai classici paccheri. In questa ricetta abbiamo decido di proporre una pasta fresca fatta in casa. Vediamo quindi come preparla.

Salsa Don Mario, Ingredienti:

Per la pasta fresca

300g di farina di semola rimacinata;

150ml di acqua tiepida;

vino bianco q.b.

Per la salsa “Don Mario”

100ml di olio di oliva extravergine;

400g di pomodori di Pachino;

2 spicchi di aglio rosso;

sale grosso q.b.;

coste di basilico q.b.

Per la mantecatura

80g di pecorino di Moliterno;

20 foglie grandi di basilico;

olio di oliva extravergine;

crema di peperoncino q.b.

Preparazione:

Iniziamo a impastare gli ingredienti per la pasta fresca, quindi in un recipiente impastiamo la farina di semola con l’acqua tiepida e il vino, affinché tutto sia omogeneo. Una volta composto un impasto omogeneo e compatto, fatelo riposare per almeno un’ora. Dopo di che formate dei cordoni sottilissimi lunghi 12-15cm e con questi formate dei fusilli aiutandovi con un ferretto squadrato o uno stecchino di legno. Mettete i fusilli su una teglia infarinata.

Nel frattempo preparate la salsa Don Mario. Quindi in una padella mettete a riscaldare l’olio evo con uno spicchio di aglio in camicia e pochissima acqua e lasciare cuocere per 5 minuti. Prendere i pomodorini inciderli e metterli a sbollentare in acqua bollente salata per un paio di minuti, quindi scolarli e raffreddarli subito in acqua gelata, pelarli e tagliarli on in due o in quattro pezzi, non di più. Aggiungerli alla pentola con l’aglio insieme alla coste di basilico ed aggiustare di sale. Lasciate cuocere altri 15 minuti.

Intanto mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata (10g di sale per 1l di acqua) e appena bolle gettare la pasta fatta in casa. Far cuocere per 2 minuti appena. Scolare e versare i fusilli nella pentola con il sugo. Mescolare bene e togliere la pentola dal fuoco. Infine mantecare con un po’ di basilico, la crema di peperoncino e una bella spolverata di pecorino e olio a crudo. Impiattare e servire ben caldi. Buon appetito.

Salsa Don Mario, la più amata da Sofia Loren. Non chiamatela salsa al pomodoro, è più buona e facile, si prepara a casa in 10 minuti scritto su Più Ricette da Redazione.