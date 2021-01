salsine-deliziose-per-rendere-gustosi-i-lessi,-arrosti-e-rostbeef:-da-preparare-in-5-minuti

Vi suggeriamo alcune ricette di gustose salsine per esaltare il sapore dei lessi di carne, oltre ai contorni già proposti: POMODORI VERDI SOTT’OLIO che abbiamo preparato a fine estate ed il CONTORNO AGRODOLCE DI VERDURINE delle settimane scorse.

Ricche di sapore e facili da preparare, non solo per gustarle con i lessi, ma sul pane o nei panini farciti, su crostini, e con piatti di verdure.

Ecco alcune appetitose idee

SALSA ROSSA

tipo ketchup

2 cucchiaini di olio d’oliva,

1 cipolla tagliata a fette sottilissime,

100 g salsa di pomodoro,

1 cucchiaino di zucchero,

2 cucchiaini di aceto,

un pizzico di sale,

spezie a piacere: paprika, noce moscata, zenzero; peperoncino

Mettete tutti gli ingredienti in un pentolino, con un cucchiaio di acqua,



cuocete circa 10 minuti, fino a che la cipolla si sfalda;



se serve aggiungere poca acqua poco per volta;



frullare il tutto e servire ben calda.

SALSA VERDE

saporita ed appetitosa

100 g di prezzemolo,

3 filetti di acciughe sott’olio,

50 g di aceto di vino bianco

100 g di mollica di pane bagnata nell’ aceto,

2 cetriolini sott’olio,

2 uova sode,

150 g di olio d’oliva

1 cucchiaio di capperi in salamoia scolati,

2 spicchi d’aglio,

pepe e sale.

Per preparare la salsina verde cuocete le uova sode e lasciatele raffreddare;



mettete la mollica in ammollo per una decina di minuti, in una ciotola insieme all’aceto,



aggiungete il trito di aglio, cetriolo, capperi e acciughe,



versate nella ciotola le uova sbriciolate, il prezzemolo tritato, sale e pepe.



Mescolate e cospargete con l’olio; lasciate riposare a temperatura ambiente per un paio di ore ed è perfetta da gustare.



La salsa verde si conserva in frigorifero per diversi giorni, in un barattolo, coperta con l’olio.

SALSA AI PEPERONI

Salsa cotta

verdura già pulita:

peperoni 300 g

prezzemolo 250 g

cipolle 300 g

pomodoro triplo concentrato 300 g

zucchero 200 g

aceto di vino rosso 300 g

olio d’oliva 300 g

1 cucchiaino pieno di sale fino

Tritate tutte le verdure, mettete tutti gli ingredienti in una pentola, a freddo;



cuocete a fuoco alto fino a bollore, poi coperchiate e cuocete a fuoco basso per 2 ore;



assaggiate per correggere di sale;



mettete la salsa bollente nei vasi, chiudete, sterilizzate;



si conserva in dispensa per circa un mese.

SALSA ROSA

200 g di formaggio tipo Robiola,

succo di limone,

paprica,

1 peperone rosso,

sale ed olio.

Lavate e pulite il peperone, e cuocetelo in forno a 200° fino a che sarà morbido; lasciate intiepidire e pelatelo.



Frullate il peperone con il formaggio, il succo di mezzo limone, paprika a piacere,



sale ed un cucchiaio di olio, fino ad ottenere una salsa liscia ed omogenea;



servite la salsina a temperatura ambiente.

