Salva por decisão judicial, égua condenada à morte é credenciada ao Freio de Ouro

Mauricio Vinhas/Arquivo Pessoal

Salva por uma liminar judicial, a égua “TL Joia Rara”, de Santa Vitória do Palmar, na Região Sul do Rio Grande do Sul, foi credenciada ao Freio de Ouro em classificatória realizada neste fim de semana na cidade. Ela tinha sido diagnosticada com mormo (doença sem cura) no ano passado, o que exigiria o sacrifício.

O falso positivo foi contestado na Justiça pelo advogado Tibicuera Almeida, que conseguiu suspender a aplicação da injeção letal. A Justiça, então, determinou um novo exame, que deu negativo. A decisão tem trânsito em julgado e não cabe mais recurso.

Até agora, Tibicuera acumula mais de 30 liminares que suspendem sacrifício de cavalos diagnosticados com a doença.

Vittorio Rienzo