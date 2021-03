salvatore-di-carlo-di-uomini-e-donne-ha-il-covid,-la-preoccupazione-di-teresa-cilia

Il Covid-19 ha colpito anche Salvatore Di Carlo, noto volto di Uomini e Donne tra i più conosciuti dal pubblico di Canale 5. Lo ha svelato la moglie Teresa Cilia, con cui Salvatore uscì dalla trasmissione di Maria De Filippi. La ragazza ha confessato di essere un po’ preoccupata, perché il marito presenta una tosse persistente, e teme che i sintomi possano aggravarsi.

L’annuncio di Teresa Cilia

“Purtroppo mio marito ha preso il Covid“, ha spiegato la Cilia su Instagram Stories (tace, per il momento il profilo di lui), “Sono stati due giorni un po’ così. Io sono in attesa di vedere se risulterò positiva, ma dovrò aspettare i dieci giorni. Ancora non ho sintomi. Mio marito non sta tanto bene“. Teresa ha spiegato di essere in autoisolamento, in attesa del tampone.

Sono in questa stanza da due giorni, esco solo per cucinare, non voglio far rischiare la mia famiglia. Sto già prendendo delle vitamine. Ho un po’ di confusione e ansia, perché non si capisce la prassi di tutta questa situazione, ma ci siamo chiusi subito in casa appena mio marito ha fatto il tampone. Sto chiamando per capire quando dovrò fare il tampone, da quello che ho capito dovrò aspettare dieci giorni, in assenza di sintomi. Se dovessi avere sintomi dovrò chiamare subito il medico. Spero comunque che i sintomi di mio marito rimangano tali e non diventino più gravi di quelli che già sono preoccupanti, ha una brutta tosse. Speriamo bene.

Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia, l’amore nato a Uomini e donne

Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia si sono conosciuti a Uomini e Donne nella stagione 2014/2015 del dating show di Canale 5. Lei era la tronista, già transitata nel mondo di Maria De Filippi come tentatrice di Temptation Island. Come coppia hanno partecipato proprio a Temptation, ritirandosi dopo appena 7 giorni per la troppa nostalgia l’uno dell’altra (resta celebre la scena un po’ trash di lui che la raggiunse a nuoto superando le divisioni tra i due villaggi). Si sono poi sposati il 15 settembre 2016, in una cerimonia mandata in onda in diretta da Pomeriggio 5 (e non da Uomini e Donne).