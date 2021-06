“salviamo-il-centro-nemo”:-uil-messina-chiede-incontro-urgente-con-musumeci-e-razza

Intanto una petizione online per “salvare il Centro Nemo” ha già raggiunto, in meno di 3 giorni dal suo lancio, circa 10.000 firme

“Salviamo il Centro Nemo”, è così che titola la nota di Uil Messina per avanzare la richiesta di un urgente incontro sulla vertenza del polo sanitario inviata al Presidente Nello Musumeci e all’Assessore Ruggero Razza. Di seguito il comunicato:

“Gentile Presidente, gentile Assessore,

come noto il prossimo 30 giugno scadrà la convenzione tra il Centro Nemo Sud di Messina, l’importante struttura sanitaria che si occupa di malattie neuro-muscolari (SLA, SMA, distrofie muscolari, ecc.) che da oltre 8 anni offre assistenza a migliaia di pazienti provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria e occupa 55 lavoratori, e l’A.O.U. “G. Martino” di Messina. L’ipotetica chiusura del Centro Nemo rappresenterebbe una sciagura sociale e sanitaria poiché i pazienti provenienti dall’intera Sicilia e dalla Calabria, soggetti particolarmente fragili, non potranno più ricevere le terapie e le cure prescritte e i lavoratori perderanno il posto di lavoro. Una petizione online per “salvare il Centro Nemo” ha già raggiunto, in meno di 3 giorni dal suo lancio, circa 10.000 firme. Inoltre, ieri si è tenuta a Messina una partecipatissima manifestazione durante la quale è emersa la necessità di interloquire formalmente con la massima Istituzione regionale per affrontare la grave problematica. Pertanto, al fine di scongiurare la chiusura del Centro Nemo con le nefaste conseguenze sociali e sanitarie che ne deriverebbero, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede alle SS.LL. un urgente incontro per affrontare e portare a soluzione la vertenza del Centro Nemo di Messina. In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti”.

Il Segretario generale UIL FPL Messina – Giuseppe Calapai

Il Segretario generale UIL Messina – Ivan Tripodi