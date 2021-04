Salvini e Meloni, togliere il coprifuoco serve più dei 222 miliardi del Recovery?

Va bene fare opposizione, ma lo slittamento di un’ora del coprifuoco non può essere l’argomento cardine per delegittimare un governo che, nell’interesse di tutti – anche dei ristoratori – sta lottando per il futuro del Paese (che è spostato ben oltre le ore 22)

Ci sono due temi che stanno scaldando la politica italiana in questi giorni, questioni ugualmente vitali da cui sembra dipendere il futuro del paese, quanto meno a vedere la loro centralità nel dibattito: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè lo strumento con cui utilizzare i fondi del Recovery Plan; il coprifuoco, o meglio la sua estensione di un’ora dalle 22 alle 23.

Immagine iPa

Nella giornata di ieri il premier Mario Draghi ha presentato il piano da 222,1 miliardi con cui ottenere le risorse europee per le riforme strutturali post Covid-19, necessarie per risollevare un paese che già non se la passava bene e che nell’ultimo anno è definitivamente sprofondato negli abissi. Ci sono tante cose interessanti nel pacchetto, come il rilancio che si vuole dare al Mezzogiorno, consapevoli che l’Italia potrà tirarsi fuori dalla palude solo se tutto il suo territorio verrà sostenuto in questo processo; c’è un focus molto importante sul superamento dei divari di genere, vecchio problema italiano dove solo una donna su due in media è occupata; ci sono i giovani al centro del villaggio, coloro che più hanno subito gli effetti della pandemia da un punto di vista lavorativo e che costituendo il futuro del paese non possono che essere i protagonisti del rilancio; c’è tanta digitalizzazione ed ecologia, in linea con le richieste europee che vincolano il trasferimento dei fondi al fatto che essi coprano questi due aspetti con quote rispettivamente del 20 e del 37 per cento.

Non mancano anche le ombre nel piano, nella parte relativa alle riforme fiscali e sulla concorrenza, con incentivi a pioggia e grande peso alle corporazioni e ai soliti interessi intoccabili, sul tema per esempio delle concessioni balneari e autostradali. In ogni caso, se l’obiettivo del Pnrr era quello di delineare la transizione verso un futuro più roseo e mostrarsi affidabili e determinati davanti a quell’Europa che dovrà sbloccare i fondi, si può dire che l’obiettivo è raggiunto.

Per una fetta della politica italiana ci sono però questioni più dirompenti, ben più decisive rispetto ai 222,1 miliardi di euro con cui far ripartire l’Italia. Trattasi dello scostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23, una misura che a giudicare dalla sua onnipresenza sulla bocca delle Meloni o dei Salvini di turno dovrebbe garantire al paese decenni se non secoli di benessere per tutti. Sì perché se c’era da aspettarsi che Fratelli d’Italia, in quanto opposizione, soffiasse sul malcontento degli italiani monopolizzando il dibattito pubblico con tematiche più terra terra rispetto al macchinoso recovery fund, più paradossale è la posizione della Lega, che si è ormai svestita almeno in pubblico del ruolo di membro del governo per fare una quotidiana opposizione a qualunque misura esso vari, scimmiottando le battaglie di quella Meloni che continua a rubargli consensi.

Certo, il modo in cui da mesi gli esecutivi che si sono succeduti ci spiegano che un’ora supplementare di libertà sia un fattore decisivo nella circolazione del virus è un teatrino che ha totalmente perso di credibilità, la coda lunga di quella battaglia ai runner con cui tenere il dito perennemente puntato sui cittadini per nascondere le inefficienze di palazzo nella gestione della pandemia. Ciò non toglie che il modo in cui una critica ragionevole si sia trasformata nell’argomento che ha cannibalizzato il dibattito politico, con tanto di non voto leghista all’ultimo decreto riaperture, sia espressione del peggior provincialismo rissoso italico, quella politica senza visione e prospettiva che vive in un perenne comizio elettorale e che è dunque focalizzata solo su quei temi che possano funzionare per aizzare la folla al megafono.

Se da una parte la critica è essenza della politica, all’opposizione come nell’esecutivo, dall’altra essa non può tradursi in un costante ostruzionismo, come sta avvenendo ora. Mentre l’Italia nelle vesti di Draghi si sta mostrando all’Europa come un paese affidabile e unito nell’utilizzo di quelle risorse che, se arriveranno, le permetteranno di rialzarsi in piedi, l’Italia di Salvini e della Meloni picchia sulla pancia dei cittadini ribaltando la scala delle priorità e vincolando la ricostruzione del paese all’approvazione di misure, come la riduzione del coprifuoco, che nulla hanno a che fare con essa.