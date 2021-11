salvo-sottile-al-veleno-contro-franco-di-mare:-“non-mi-interessa-che-…”

Salvo Sottile, per questa stagione, è al timone di I fatti vostri, la trasmissione della fascia mattutina di Rai 2.

Salvo Sottile conduce il programma insieme ad Anna Falchi e i rapporti tra loro due pare siano molto sereni, infatti ognuno dei due ha avuto belle parole per l’altro. Invece, di chi Sottile non ha certamente una buona idea in senso amicale è nei confronti del direttore di Rai Tre, Franco Di Mare. Vediamo cosa è accaduto e quali sono state le parole di Salvo Sottile a riguardo.

Salvo Sottile e Franco Di Mare, i motivi della lite

Salvo Sottile ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Intimità in occasione della qualeha parlato anche dei rapporti attuali con il direttore di Rai tre, Franco Di Mare.

Un po’ di tempo fa è accaduto che, senza un motivo Di Mare ha licenziato Salvo Sottile di punto in bianco e questo gesto il giornalista siciliano non intende perdonarglielo.

Infatti, Sottile per quattro anni ha condotto Mi manda Rai Tre, appunto su Rai tre riscuotendo ottimi ascolti ma, inspiegabilmente, nel 2020 il direttore di rete ha deciso di mandarlo via. Allora Sottile sui social disse la sua, sfogandosi di questa condotta, mentre Franco Di Mare spiegò che il licenziamento di Sottile dipendeva da una precisa scelta aziendale e cioè quella di dare la preferenza alle risorse aziendali interne. Questa spiegazione non convinse affatto Sottile che la addusse come scusa.

Salvo Sottile ha dichiarato: “Non ho mai saputo il vero motivo della sua decisione, ma l’ho vissuta come un’esperienza spiacevole, anche considerato che ormai non c’era più tempo di provare a cercare un’altra collocazione per la nuova stagione”.

Salvo Sottile, dopo quel licenziamento in tronco è rimasto a casa per un anno fino a quando Michele Guardì non gli ha fatto la proposta de I fatti vostri.

Salvo Sottile non intende ricucire i rapporti con Franco di Mare

Salvo Sottile a proposito di come sono oggi i rapporti con Franco di Mare ha detto: “Non l’ho mai più incontrato e adesso non sono più interessato ad una chiarimento. Per me è un capitolo assolutamente chiuso”.

Salvo Sottile è papà di Giuseppe e Maya, di 16 e 13 anni avuti dalla collega, la giornalista di Sky Tg 24 Sarah Varetto. Sottile e la Varetto si sono separati ma il loro rapporto è splendido.