salvo-sottile-bomba-su-anna-falchi,-rapporti-tesi-tra-i-due?-“adesso-vi-svelo-cosa-succede-tra-noi-dietro-le-quinte”

Salvo Sottile ha svelato diversi dettagli riguardo il suo personale rapporto con Anna Franchi. Le vacanze sono terminate e tutti i personaggi televisivi si apprestano a riprendere il loro posto sul piccolo schermo. La Rai ha reso pubblico il palinsesto per la stagione che sta iniziando e molte trasmissioni del daytime sono state riconfermate. Tra queste, non poteva mancare I fatti vostri, che tiene compagnia al pubblico italiano da moltissimi anni. A condurlo è proprio la coppia formata dal giornalista e della famosa showgirl, che per la prima volta in assoluto si ritrovano insieme.

Salvo Sottile ha cominciato con una semplice rubrica che teneva a I fatti vostri, quando il programma era ancora condotto da Giancarlo Magalli. Nel tempo a lui dedicato, l’uomo parlava delle truffe online che ogni giorno coinvolgono i telespettatori italiani. Nell’era della tecnologia non tutti ne comprendono i misteri e i segreti e soprattutto i più anziani si ritrovano spesso a essere imbrogliati per un click di troppo. Il giornalista è riuscito puntata dopo puntata a conquistare il suo pubblico, ottenendo il posto di conduttore quando Giancarlo Magalli ha deciso di dedicarsi ad altro.

Al suo fianco, Anna Falchi, una delle attrici più note del piccolo schermo che da tempo non si vedeva in televisione. La show girl ha formato una coppia tutta nuova insieme a Salvo Sottile. I due, puntata dopo puntata, sono sembrati sempre più affiatati. Ma i telespettatori sono stati anche molto curiosi di scoprire come fossero realmente i rapporti dietro le quinte. Del resto, I fatti vostri è una trasmissione famosa per vedere i suoi conduttori litigare. Tra le varie discussioni, la più famosa è sicuramente quella tra Magalli e Adriana Volpe, che ancora oggi si mandano diverse frecciatine sui social.

I due sono finiti in tribunale e lei ha cambiato rete. Sono passati ormai tre anni e adesso sembra che la situazione si sia ribaltata: lei è tornata in Rai come opinionista fissa a La vita in diretta di Alberto Matano, lui sembra perdere sempre più spazio e potere. La ruota gira e prima o poi tutti i nodi vengono al pettine. Tornando ai nuovi conduttori di I fatti vostri, i telespettatori italiani sono molto affascinati dalla coppia formata da Salvo Sottile e Anna Franchi. I due hanno raggiunto ottimi risultati durante l’ultima stagione dello show e sono stati riconfermati dalla rete di Stato.

A parlare finalmente del loro rapporto dietro le quinte è stato proprio Salvo Sottile in una recente intervista: "Sembriamo volerci bene io e Anna in televisione. Per forza, è proprio così". A quanto pare la sintonia che ben si può notare davanti alle telecamere non è esclusivamente di facciata. I due conduttori sono riusciti a costruire un rapporto amichevole anche dietro le quinte. In studio si divertono moltissimo e sono riusciti a creare un bel clima. Una situazione vincente che ha reso il presentatore molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto lo scorso anno e degli ascolti che sono riusciti a portare a casa.

