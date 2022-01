salvo-sottile,-frecciata-al-veleno-contro-il-direttore-di-rai-3-franco-di-mare:-“non-si-scherza-…-“

Sono passati molti anni da quando Salvo Sottile, celebre giornalista ma anche conduttore televisivo e scrittore italiano, ha fatto il suo esordio nel mondo della televisione. E con Il trascorrere degli anni l’uomo è riuscito ad entrare sempre di più nel cuore dei telespettatori tanto da essere considerato oggi uno dei conduttori più amati e seguiti. Proprio di recente il giornalista ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale ha affrontato vari argomenti e parlato anche della sua lunga carriera.

Grande successo per Salvo Sottile a I fatti vostri

Diversi sono i programmi di successo condotti da Salvo Sottile. E stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che anche il suo ingresso nel programma I Fatti Vostri sia da considerare assolutamente favorevole per la trasmissione. Infatti il programma sembrerebbe aver registrato ben due punti di share in più. Il giornalista però sostiene di dover essere lui a dover ringraziare tutte le persone che lo hanno accolto. E quindi il direttore di rete, gli autori del programma, Magalli e la bellissima Anna Falchi al suo fianco nella conduzione della trasmissione. Proprio a proposito di Giancarlo Magalli ecco che Salvo Sottile ha rivelato di avere ricevuto i complimenti da parte del collega sottolineando inoltre “Io gli devo tutto, per me I fatti vostri è stata una vera rinascita personale. Tra l’altro è il programma più difficile che io abbia mai condotto”. Ma, come mai così difficile? Sottile ha spiegato che la difficoltà sta proprio nel dover alternare diversi registi.

La polemica con il direttore di Rai 3 Franco Di Mare

Nel corso della lunga intervista che ha visto protagonista il giornalista e conduttore Salvo Sottile non sono mancate le domande sul Direttore di Rai 3 ovvero Franco Di Mare. Sottile ha rivelato di non avere mai parlato con Di Mare e di non avere alcuna intenzione di farlo. “E’ legittimo che un direttore decida di cambiare la conduzione di un programma ma trovo spiacevole e scorretto comunicarlo a fine agosto, quando i palinsesti sono chiusi e non c’è più possibilità di ricollocarsi. Con il lavoro delle persone non si scherza”, ha poi voluto precisare il giornalista. Sempre in riferimento a quello che è successo con Di Mare il conduttore ha poi concluso “Ufficialmente voleva valorizzare gli interni, ma penso ci fosse dell’altro, magari una gelosia personale. Per me comunque è un capitolo chiuso”.

I ricordi dell’esordio come giornalista del TG5 e la scelta di non ospitare no vax nel suo programma

Salvo Sottile ha poi ricordato di quando ha fatto il suo esordio come giornalista del TG5 ben 30 anni fa. E proprio a proposito di quel periodo ha ricordato “Mentana è stato un grandissimo maestro “. A proposito invece della scelta di non ospitare no vax nel suo programma ha affermato di rispettare il pensiero di tutti ma, ha voluto precisare di aver scelto di parlare di covid proprio per “promuovere la campagna vaccinale”. Sottile ha poi concluso “Non ci sentiamo di dare una sponda ai no vax, perché il vaccino ha salvato moltissime vite”.