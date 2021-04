samanta-togni-festeggia:-“essere-in-famiglia…”.-la-foto-con-il-figlio

Samanta Togni festeggia con la sua famiglia. La foto con il figlio Edoardo: “Compleanno in famiglia”

Giornata particolare quella di oggi, 21 aprile, per Samanta Togni, conduttrice de I Fatti Vostri e di Domani è Domenica, nonché ex protagonista di Ballando con le stelle: compie infatti gli anni. Un compleanno da ‘cifra tonda’ per Samanta Togni che, essendo nata nel 1981, compie quarant’anni, portati più che splendidamente. E proprio per l’occasione si è radunata con la sua famiglia (solo parenti molto stretti, ovviamente, per via delle regole dovute alla pandemia) per il soffio delle candeline e il taglio della torta, come dimostra la foto pubblicata sul suo profilo instagram, nella quale la si vede, tra gli altri, con il marito Mario Russo e il figlio Edoardo.

Samanta Togni festeggia i suoi quarant’anni: “I compleanni migliori sono quelli in famiglia”. La foto su instagram

Alla foto visibile di seguito Samanta Togni ha allegato come stato: “I compleanni migliori sono quelli in famiglia”, taggando il figlio Edoardo Trappetti, il marito Mario Russo e altri parenti stretti. Ovviamente sono tanti i messaggi d’auguri che i suoi fans nonché telespettatori de I Fatti Vostri e di Domani è Domenica le hanno scritto. Tra i messaggi si notano anche alcuni commenti di personaggi del mondo dello spettacolo, come gli auguri di Barbara Foria; c’è inoltre un like di Stefano Oradei, con il quale ha condiviso per anni l’esperienza come maestra di ballo a Ballando con le stelle, prima della decisione di lasciare lo show avvenuta un anno e mezzo fa.

Samanta Togni ricondurrà I Fatti Vostri e Domani è Domenica nella prossima stagione televisiva? L’ipotesi

Non manca molto alla fine di questa stagione televisiva e, stando ad alcune notizie circolate in rete di recente, l’intera squadra de I Fatti Vostri pare verrà riconfermata alla conduzione, dunque Samanta Togni (che in una recente intervista ha parlato di un amico a quattro zampe…) sarebbe ancora il volto femminile del programma e potrebbe ricondurre anche Domani è Domenica.

