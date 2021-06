Samantha Curcio – Solonotizie24

Samantha Curcio nel corso dei mesi ha avuto modo di presentarsi al meglio al programma di Uomini e Donne, dove è arrivata come tronista dello show alla ricerca dell’anima gemella… ma avete mai notato alcune foto presenti sul web e che mostrano l’ex tronista prima di raggiungere il successo?

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, Samantha Curcio è stata una delle torniste più acclamate della nuova stagione di Uomini e Donne, anche per l’essere prima tronista curvy del dating show.

L’ex tronista qui ha incontrato l’attuale compagno Alessio Ceniccola e la loro storia d’amore a oggi sembrerebbe procedere nel migliore dei modi, come dimostrato dei post condivisi su Instagram. A tenere banco nel mondo del web oggi, però, ecco che troviamo alcuni scatti del passato che ritraggono la Curcio bella come una dea.

Samantha Curcio dopo Uomini e Donne

Dopo la partecipazione al programma di Uomini e Donne per Samantha Curcio è cominciata una nuova vita per l’ex tronista che nello show ha trovato l’amore in Alessio Ceniccola, e nuovi progetti nei quali mettersi in gioco nei prossimi mesi.

Non a caso, la stessa ex tronista al Uomini e Donne magazine ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Pensavo fosse più facile, d’altronde sono nove anni che sono single. È da tanto che penso solo a me stessa, ma so che Alessio saprà prendermi per mano”.

L’ex tronista bella come una dea

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo ecco che nel mirino dell’attenzione dei media troviamo alcune foto che mostrano Samantha Curcio alcuni anni prima che prendesse parte al programma di Uomini e Donne.

Si tratta alcune foto, dunque, che mostrano la Curcio con indosso il costume da bagno che mettono in risalto le forme sinuose del corpo dell’ex di Uomini e Donne, mostrandosi già stupenda e dalla bellezza mozzafiato… la stessa bellezza ed eleganza che ha avuto modo di mettere in scena durante il percorso fatto al dating show condotto da Maria De Filippi e che le ha permesso già di un grandissimo successo tra il pubblico che si è appassionato alla sua storia.