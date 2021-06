Ha conquistato il ruolo da tronista nonostante le sue curvy, Samantha Curcio si è proposta alla redazione di Uomini e Donne per occupare il prestigioso ruolo sulla sedia rossa argomentando le sue forme ed è riuscita a rivoluzionare i canoni della tronista bellissima e perfetta. Alla fine del suo percorso non solo ha trovato il compagno ideale, ma è felice e apparentemente molto presa dal suo corteggiatore Alessio che le ha detto di si.

Samantha Curcio vs gli haters: fiera delle sue forme abbondanti

In questi giorni Samantha ha risposto ad una serie di domande sulla sua vita privata e del rapporto bellissimo che ha con Alessio ha poi avuto uno sfogo verso tutti gli haters che in più occasioni hanno ironizzato in modo offensivo sulla sua forma fisica. L’ex tronista che in più occasioni si è schierata dalla parte di tutte quelle ragazze che sono a disagio con il loro fisico sentendosi inadeguate alle richieste della società ha inveito contro queste persone, affermando che se il mondo fa schifo è perchè ci sono persone insensibili.

Inoltre ha anche risposto ad un utente che ha offeso Alessio insinuando che è stata una scelta di ripiego e che è uno sfigato che non è riuscito a corteggiare una ragazza “normale”. La Curcio è intervenuta chiedendo una definizione di normale e sottolineando quanta superficialità e ignoranza c’è dietro certe affermazioni che sono inutili e inopportune.

Samantha Curcio una furia su Ig difende Alessio

Samantha Curcio fa notare che da sempre combatte con certi atteggiamenti offensivi a differenza d’Alessio che invece ha evitato di rispondere a chi lo ha offeso e coinvolto in situazioni che non lo riguardano direttamente, l’ex corteggiatore che non si sente affatto un ripiego ha evitato ogni tipo di provocazione e continua a viversi la bella fidanzata con entusiasmo.

Alessio ha poi fatto sapere che presto coinvolgerà Samantha in alcune sedute di fitness ma non per farla dimagrire o perchè non gli piacciono le sue forme ma solo perchè fare sport fa bene ed è salutare soprattutto per una persona come lei che è impegnata nello studio e per questo troppo spesso sedentaria.