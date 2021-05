Samantha Curcio E Alessio Cennicola Dopo Uomini E Donne: “Siamo Davvero Innamorati”

Samantha Curcio e Alessio Cennicola dopo Uomini e Donne sono innamoratissimi. Li avevamo lasciati, dopo la scelta della tronista, mentre stappavano una bottiglia di spumante brindando al loro percorso a Uomini e Donne e soprattutto al loro futuro insieme. A distanza di una decina di giorni, Samantha e Alessio raccontano ai loro follower come sta andando la loro nuova vita di coppia. La distanza per loro non è un problema, visto che entrambi vivono a Roma. Stanno testando una semi convivenza ma, anche se la voglia di conoscersi è tanta, ritagliano gli spazi per pensare ognuno alla sua vita: “Facciamo due giorni insieme e uno di pausa”, spiega l’ex tronista di Sapri, “non credo alle relazioni ossessive, ci stiamo andando tranquilli”.

Alessio Cennicola: “Samantha è meglio di quanto credessi” Dopo un classico pranzo della domenica al ristorante, Alessio e Samantha tornano a casa e dedicano qualche minuto alle domande dei loro fan su Instagram, curiosi di come stia andando il loro rapporto lontano dalle telecamere. “Siamo tanto innamorati”, confessano, “i primi giorni abbiamo avuto la sensazione di stare insieme da sempre, nessun imbarazzo tra di noi”. Naturalmente, fuori dal programma però, è tutta un’altra cosa: “Di Alessio ho scoperto nuovi pregi e difetti, non pensavo fosse così”, ammette l’ex tronista. “Ho scoperto una nuova persona, in meglio però”, aggiunge Cennicola, “ho sempre pensato di essere un matto, ma lei forse è più matta di me, è super simpatica”. Sul tema della gelosia il calciatore non ha dubbi: “La più gelosa dei due è sicuramente lei, non potete capire quanto”.

La dichiarazione d’amore di Samantha Curcio Il loro è stato un percorso tra alti e bassi, ma momento della sua scelta Samantha Curcio non ha più avuto dubbi, il suo cuore le indicava un solo nome, quello di Alessio. La tronista, che ha fatto delle sue forme morbide un punto di forza, si è aperta al corteggiatore e con la voce spezzata dalle lacrime gli ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore: “Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella, una principessa, sei il primo uomo che mi ha fatto sognare la favola che cercavo. Sei il primo uomo che io penso quando mi sveglio, sei il primo che penso quando parlo con le mie amiche”. Lui, da canto suo, non aspettava che questo e, infatti, in uno dei momenti di maggior tensione, nell’attesa che fosse lei a dirgli quale sarebbe stato il suo destino, le ha detto: “Se non sono io la scelta guarda che la prendo male eh” prima di stringerla in un abbraccio.