samantha-curcio-elogia-a-maria-de-filippi.-poi-lo-sfogo:-“non-ci-riesco”

L’ex tronista, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, ha voluto dire la sua riguardo a una questione importante.

Samantha Curcio, ex tronista Uomini e Donne

Samantha Curcio ha partecipato all’ultima edizione di Uomini e Donne in qualità di tronista. La ragazza, originaria di Sapri, si è distinta per aver portato un po’ di diversità all’interno della trasmissione.

Infatti, lei rappresenta la categoria delle curvy, ha trent’anni e attualmente studia Giurisprudenza. Al pubblico è piaciuta ed è riuscita quindi a incontrare il favore degli spettatori. Comunque, la giovane studentessa ha poi finalmente preso la sua decisione definitiva.

Samantha ha perciò scelto come compagno Alessio Ceniccola. Prima di partecipare a dating show, a dire il vero, aveva già visto in qualche modo il mondo dello spettacolo. Se non altro, aveva recitato in “Alta Infedeltà”, una trasmissione che tratta di tradimenti e storie d’amore disastrate.

La Curcio, dato il suo aspetto non del tutto convenzionale, ha ribadito più volte di essere stata discriminata proprio per i suoi chili di troppo.

Ecco a che cosa si riferisce Samantha

Lei, però, è assolutamente contro qualsiasi forma di scherno e di emarginazione. Anzi, ha detto a chiare lettere che succede troppo spesso che una donna intelligente venga esclusa per la sua imperfezione a livello estetico.

Samantha ironizza sui social

“Non sarò io a prendere delle veline diverse da quelle viste finora. Non sarò io a scegliere conduttrici in carne, non sarò io a cambiare le regole della tv italiana. Posso fare dirette con una psicologa, posso rispondervi in direct per starci vicine. Posso continuare e lo farò, a sensibilizzare su questo argomento”.

Comunque sia, proprio per questi motivi, per la sua forte determinazione ad affrontare la superficialità, ha trovato in Maria De Filippi, al contrario, una persona che cerca di combattere certi pregiudizi e sciocchezze.

Samantha ha espresso una grande stima nei confronti della De Filippi, e ha anche aggiunto che la Queen di Mediaset, grazie ai suoi programmi, ha cercato di dare una possibilità di apertura sia con il trono gay che con quello curvy. Si è espressa così, continuando sulla stessa questione: