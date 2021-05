samantha-curcio-operata-alla-testa:-come-sta-l’ex-tronista-di-uomini-e-donne

In queste ore, Samantha Curcio si è sottoposta a un intervento. L’ex tronista di Uomini e Donne ha conquistato l’affetto del pubblico nel corso della sua esperienza nel programma pomeridiano di Maria De Filippi. In tanti, dunque, hanno manifestato la loro apprensione per la fidanzata di Alessio Ceniccola. Curcio è intervenuta su Instagram per rassicurare tutti circa le sue condizioni.

Samantha Curcio ha subito un intervento alla testa

Con il passare delle ore, Samantha Curcio ha visto circolare notizie inesatte sul suo conto. Così, ha preferito intervenire personalmente per fare chiarezza. In alcune Instagram Stories ha precisato di non aver subito un intervento al cuore come alcuni hanno sostenuto. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere: “Comunicazione ufficiale: non sono stata operata al cuore come hanno scritto. Mi sono tolta solo tre cisti in testa e quindi ho tre punti”. Poi ha invitato tutti a non preoccuparsi per lei perché sta bene.

Come sta Samantha Curcio

Samantha Curcio ha proseguito raccontando come si sente dopo l’intervento: “Ragazzi sto bene, sono solo – per via dell’anestesia – nervosa, esaurita, non riesco a dormire, dormo male. Sono molto nervosa per l’anestesia, però sto benissimo ragazzi”. Qualche ora prima che reputasse necessario intervenire con un video, Samantha Curcio aveva già fatto sapere con un post di stare bene: “Ragazzi sto bene, è andato tutto bene. Ho solo bisogno di riposare per cui oggi sarò un po’ meno stupida e presente del solito. Grazie dei messaggi, fa strano vedere che tanti si preoccupano per me. Grazie, grazie, grazie”. Insomma, Samantha Curcio ha solo bisogno di riposare un po’. A prendersi cura di lei c’è Alessio Ceniccola, l’uomo che ha scelto nella trasmissione Uomini e Donne e con cui la relazione procede a gonfie vele.