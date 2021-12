Samantha Curcio trasformata dopo Uomini e Donne: Magrissima e bellissima. Ecco com’è diventata

Bella, solare, con dei lunghi capelli scuri e dei messaggi positivi da trasmettere al suo pubblico: Samantha Curcio si è fatta notare a Uomini e Donne per la sua bellezza, la sua simpatia e per la sua storia d’amore con Alessio, poi naufragata dopo poco. Ecco come appare oggi la ragazza.

Un percorso interessante e intenso quello fatto da Samantha Curcio a Uomini e Donne, alla fine del quale, e a mesi di distanza, appare oggi molto diversa al punto da essere quasi irriconoscibile. Lunghi capelli scuri, 31 anni, è entrata in trasmissione da studentessa di Giurisprudenza, con un carico di simpatia e grinta, ma anche delicatezza.

Ha fatto molto parlare la fine della sua storia d’amore con Alessio, che è giunta inaspettata per molti fan. Il pubblico sembrava fare il tifo per la coppia che appariva unita e complice, ma poi qualcosa si è spezzato. Il loro rapporto è quindi giunto al capolinea. Vediamo come sta oggi la ragazza e come appare oggi: sembra cambiata davvero tanto.

Samantha Curcio, che colpo: dopo Uomini e Donne sembra un’altra

Si può certamente cambiare nella vita, si cambia aspetto e talvolta pure il carattere. Questo avviene per effetto del fisiologico passaggio del tempo e anche come conseguenza di determinati avvenimenti. È accaduto anche a Samantha Curcio, che oggi sembra una donna molto diversa. Ma com’è stato il suo percorso a UeD?

Di sicuro è stato molto intenso, ma il modo in cui è finita la storia d’amore con Alessio non sembra essere stato indolore e ci sono state pure scintille a mezzo social. La loro storia è durata qualche mese e oggi non si ha notizia di un ulteriore amore nella vita della bella ex tronista. Ma andiamo a vedere, appunto, come è cambiata.

Samantha Curcio: Ecco com’è oggi

Insomma, come appare oggi Samantha Curcio? Di sicuro è sempre bellissima, con due occhi profondi ed espressivi e un viso dolcissimo. I capelli sono sempre scuri e lunghi e le incorniciano il volto delicato. Ma, soprattutto, è dimagrita davvero tanto rispetto ai mesi relativi alla sua partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi. Lei si è sempre fatta portavoce di un messaggio di body positivity e la prima cosa che viene in mente è proprio che ognuno può essere libero di essere come vuole. E la seconda cosa è che nessuno può giudicare qualcun altro per il suo fisico, che può subire determinati cambiamenti anche per effetto di esperienze positive o negative.

Una cosa sembra non cambiare, invece, e lo dice lei stessa su Instagram: “La curva più bella di una donna rimane il sorriso e quello, le donne, non se lo devono far togliere da nessuno“. E infatti il suo, nonostante l’amarezza che spesso la fine di una storia porta con sé e i tanti problemi quotidiani in cui si può incappare, non è scomparso dal suo volto.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra