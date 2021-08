samantha-curcio-volto-stravolto-dalla-chirurgia-?-la-foto-sbalordisce-il-web

Samantha Curcio chirurgia – Solonotizie24

Riflettori puntati su Samantha Curcio a causa di un video che l’ex di Uomini e Donne ha condiviso nella sua pagina Instagram e che ha lasciato senza parole i fan. L’ex tronista ha davvero deciso di ricorrere alla chirurgia estetica trasformando così la sua immagine?

Samantha Curcio in queste settimane è stata spesso protagonista del gossip italiano dopo la fine della relazione con Alessio Cennicola, a seguito di una grave crisi che ha attraversato la coppia e della quale l’ex di Uomini e Donne ha parlato poi anche sui social.

Nel corso delle ultime ore, però, ecco che troviamo la pubblicazione di un video che ha lasciato il popolo del web e fan dell’ex tronista senza parole… ecco come è cambiata la Curcio dopo il percorso fatto nel programma di Uomini e Donne.

Samantha Curcio chirurgia – Solonotizie24

Samantha Curcio dopo Uomini e Donne

Come abbiamo avuto modo di spiegare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, Samantha Curcio ha riscosso un grandissimo successo grazie al percorso fatto nel programma di Uomini e Donne, qui dove ha conosciuto l’ex fidanzato Alessio Cennicola. La coppia, però, ha deciso di lasciarsi definitivamente così come annunciato dalla stessa Curcio sui social: “Ho sperato fino ad un minuto fa di salvare il mio amore […]. Non mi va di scendere nei dettagli perché non mi fa sentire meglio screditare gli altri e perché io ad Alessio auguro ogni bene. Vi chiedo solo di avere rispetto di una donna innamorata che ha voluto sognare la sua favola. Non tutte le favole però hanno un lieto fine”.

Oggi l’ex di Uomini e Donne, comunque sia, ha deciso di concentrare tutta la sua attenzione sulla carriera lavorativa come social influencer, ma a far discutere il web troviamo la condivisione di un video che mostra Samantha Curcio con il viso molto cambiato…

Samantha Curcio chirurgia – Solonotizie24

Eccesso di chirurgia estetica per Samantha Curcio?

A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo la pubblicazione di un video che ritrae appunto Samantha Curcio intenta a rispondere ad alcune domande poste dai follower come, ad esempio, il suo parere circa che fanno ricorso alla chirurgia estetica .

Samantha Curcio chirurgia – Solonotizie24

L’ ex di Uomini e Donne , usando un filtro che ironizza sulla chirurgia estetica trasformando in parte il viso, ha spiegato di essere comunque assolutamente favore del fantomatico ‘ritocchino’ accogliendo in modo positivo ogni cambiamento messo in atto per star bene con sé stessi ed eliminando così ogni possibile complesso.