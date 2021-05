samantha-de-grenet-attacca-stefania-orlando,-poi-ritratta:-una-registrazione-la-sbugiarda

Samantha De Grenet e Stefania Orlando dentro la casa del GF Vip non sono partite con il piede giusto, e nonostante qualche piccolo tentativo di recupero, non sono mai riuscite ad andare davvero d’accordo. Circa due settimane fa, la De Grenet ha rilasciato un’intervista in cui si parlava anche della Orlando e le sue dichiarazioni hanno scatenato un vero e proprio putiferio. Ma cosa è successo?

Leggi anche: «Denuncio Antonella Elia se mi rovina ancora…»: ecco chi l’ha detto



Samantha De Grenet contro Stefania Orlando

Nell’intervista, Samantha De Grenet ha detto “Non so chi sia Stefania Orlando” scatenando l’ira del web, specialmente su Twitter. L’ex gieffina, quindi, è tornata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live per smentire tutto:

Questa roba non l’ho mai detta, assolutamente no. Barbara no, onestamente non l’ho detto.

La conduttrice, però, ieri sera ha fatto intervenire Silvia Santori, Direttrice del settimanale Mio al quale Samantha De Grenet aveva rilasciato l’intervista con la frase incriminata contro Stefania Orlando. La giornalista, infatti, ha dichiarato di essere in possesso della registrazione della ex gieffina:

Ho riflettuto a lungo se replicare o meno a queste parole pronunciare in diretta nazionale nel corso di una delle trasmissioni più seguite in tv. Conosco le regole del gioco. Quando però il gioco lede la credibilità e la professionalità mia e di chi lavora con me, allora non mi diverto più. Samantha al nostro giornale ha dichiarato: “Le amicizie vere sono quelle che durano negli anni e che superano anche dei piccoli terremoti. Avoglia a camminare ancora, non so neanche chi sia Stefania Orlando. Nel senso…”.

E ancora, la Direttrice di Mio ha rivendicato la realtà dei fatti: Samantha De Grenet ha davvero detto quella frase contro Stefania Orlando? La risposta sembra essere sì:

Io quell’intervista non solo l’ho letta ma l’ho anche ascoltata, avendola noi ovviamente registrata. Ed è esattamente questo che abbiamo ribadito a De Grenet quando ci ha chiamati prima di andare ospite a Domenica Live: noi avevamo la registrazione. È per questo che mi sono molto meravigliata quando l’ho sentita rispondere a Barbara “Assolutamente no, non l’ho detto”. Ovviamente le abbiamo fatto avere l’audio della dichiarazione. Ma visto che da parte sua non c’è stata nessuna precisazione pubblica abbiamo deciso di difenderci da soli.

La De Grenet, comunque, è tornata ospite di Barbara D’Urso per difendersi ulteriormente; la ex gieffina ha parlato ancora una volta della sua intervista e della frase infelice contro la Orlando:

Quando ho visto il putiferio, io ho parlato con la giornalista. Lei ha detto che anche lei si era stupita del caos, perché nell’intervista non usciva fuori un’antipatia per Stefania. Ho detto solamente che non sono gelosa della Orlando e di Tommaso. La battuta ‘non so chi sia’, può essere stata detta, ma non con accezione negativa. Detto così e con il richiamo in copertina sembra una cosa antipatica e fatta per leggere articoli con poca ciccia.

Di seguito il video:

Insomma, alla fine è toccato anche a Samantha De Grenet ammettere di aver pronunciato quella frase. Bastava semplicemente dire che fosse stata detta con leggerezza e in chiave ironica, ma forse non è proprio così. Stefania Orlando al momento comunque non ha ancora risposto alla frecciatina; lo farà?