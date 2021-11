samantha-de-grenet-diretta-su-alfonso-signorini:-“alfonso-signorini-ha-…”

Non accenna a placarsi il polverone che si è alzato dopo che Alfonso Signorini, nella puntata de Il grande fratello vip, si è schierato contro l’aborto. In tanti lo hanno attaccato, da Selvaggia Lucarelli alla stessa opinionista del Grande fratello vip, Sonia Bruganelli che, se in puntata sembrava fosse daccordo con l’idea del conduttore, poi ha rilasciato alcune interviste spiegando che lei ha abortito due volte e che è sacrosanta la scelta della donna di decidere per l’interruzione della gravidanza. Ha anche evidenziato che lei è apparsa a favore delle parole di Signorini solo perchè in quel momento stava pensando soli ai cagnolini di Giucas Casella da cui era partito il discorso sull’aborto. Invece, chi ha difeso, senza giri di parole, la libertà di Signorini di esprimere la sua opinione, qualunque essa sia, è stata Samantha De Grenet che ha rilasciato a questo proposito alcune dichiarazioni. Vediamo cosa ha detto la De Grenet.

Samantha De Grenet difende Alfonso Signorini

Samantha De Grenet ha difeso il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sostenendo la libertà di pensiero. Infatti, la De Grenet ha detto: “Solidarietà ad Alfonso Signorini che in questi giorni viene attaccato duramente sui social per avere espresso la sua, e dico sua, opinione sull’aborto. Ora questa può essere condivisibile o no, ma va rispettata! L’interruzione volontaria di gravidanza è un diritto di ogni donna sancito dall’ordinamento del nostro paese che è stato conquistato con non poca fatica, ma questo non deve essere strumentalizzato per attaccare un presentatore o il suo programma solo perché ha espresso la propria idea. La libertà di parola è considerata, nel mondo moderno, un concetto basilare nelle democrazie liberali… Diritto alla libertà di parola va rispettato fin quando non vi è incitamento all’odio”.

Alfonso Signorini, dopo essere stato attaccato, ha scritto così sui social: “Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difenso, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”.

Il comunicato della Endemol Shine Italy S.p.A.

Dopo le parole pronunciate da Signorini sull’aborto, la Endemol Shine Italy S.p.A. società di produzione e distribuzione televisiva italiana che produce il format del Il Grande Fratello Vip ha pubblicato un comunicato stampa ufficiale: “Nella puntata di ieri di Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Per rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni posso essere diverse e Grande Fratello si distingue da sempre attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili”.