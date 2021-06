Samantha De Grenet e il momento più buio. Colpita da un male terribile

Samantha De Grenet ha raccontato a cuore aperto il male che ha vissuto qualche tempo fa, il momento più buio che le ha cambiato la vita.

Samantha De Grenet è un’ex gieffina che ha partecipato all’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini ed ha conquistato molti telespettatori che a distanza di mesi continuano a seguirla sui social.

La donna si è fatta conoscere con tutti i suoi difetti e pregi, raccontando anche qualcosa sul suo passato. La conduttrice televisiva ha dovuto affrontare un periodo buio della sua vita a causa di un male incurabile.

Samantha De Grenet ha avuto un tumore al seno nel 2018. Per la showgirl non è stato facile visto che ha dovuto accudire anche suo figlio Brando e dirgli tutta la verità al riguardo.

E’ stata l’ex gieffina a raccontarlo più volte tra le varie interviste e all’interno della casa, spiegando che

Tutto è iniziato quando ho sentito qualcosa di strano nel seno e io che faccio prevenzione da sempre, sono andata subito a farmi controllare. Quando la dottoressa mi ha detto che avevo un tumore e dovevo operarmi subito per me è stato un cazzottone in faccia.