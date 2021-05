Preoccupazione per Samantha de Grenet che si è mostrata sui social con le stampelle. L’ex gieffina reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip dove per poco non è arrivata in finale nonostante fosse entrata a reality già avviato ha condiviso sui social il suo momento no dal punto di vista della salute. Samantha è apparsa sorridente e serena ma ha rivelato che dopo una serie d’analisi, test e risonanza magnetica ha scoperto d’avere una lesione al menisco, all’ osso, al legamento collaterale ed edema.

Samantha-De-Grenet-solonotizie24

Samantha de Grenet: “Come sempre va tutto bene!”

Un diagnosi che per il momento non dà la possibilità di sottoporsi ad un intervento per questo per i prossimi 30 giorni dovrà camminare con le stampelle e non potrà poggiare il piede. L’ex gieffina non ha rivelato come si è fatta male ma probabilmente il fastidioso malessere si è verificato in seguito al gioco del padel, molto in voga in questo momento soprattutto tra i vip. Samantha ha voluto condividere l’esito degli esami con i suoi followers ma anche con i tanti amici che in questi mesi le hanno dimostrato affetto.

Dayane Mello, Filippo Nardi che con lei sono stati nella casa del GFVIP, ma anche Caterina Balivo, Manila Nazzari e molti altri hanno manifestato la loro solidarietà a Samantha che dovrà affrontare dei giorni non proprio facili. Tuttavia la De Grenet non ha perso il suo entusiasmo, sorride ed è pronta a superare ogni ostacolo: “…situazione che al momento un intervento non risolverebbe , quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per 1 mese e tanta terapia… ma come sempre VA TUTTO BENE!!!!”

Samantha-De-Grenet fonte Instagram

Leggi anche —->Samantha De Grenet non c’è pace con Antonella Elia: Ti trascino in tribunale

Samantha de Grenet ancora problemi di salute

Samantha de Grenet ha dimostrato in più occasioni d’essere una guerriera. La sua permanenza all’interno della casa del GFVIP è stata apprezzata dal pubblico e lei ha sentito l’affetto dei tanti fans. Durante il reality in più occasioni ha ricordato il periodo in cui ha scoperto d’avere un tumore al seno e come ha affrontato la situazione.

Leggi anche —->Samantha De Grenet, avete mai visto la sua casa? Elegantissima

Sostenuta dal marito Luca Barbato e dal figlio Brando oltre che dalla sua famiglia, i genitori e la sorella a cui si è riavvicinata da qualche mese, Samantha supererà con determinazione anche questo piccolo incidente.