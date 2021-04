samantha-de-grenet-fa-una-confessione:-“ero-impreparata-e-sprovveduta”

Samantha De Grenet, confessione sulla sua carriera: “Intimorita, ma felice”

Samantha De Grenet, showgirl apprezzatissima reduce anche dall’esperienza al GF Vip, ha rilasciato una lunga intervista a Christopher Magazine, nella quale ha ripercorso un po’ i passi della sua lunga e gloriosa carriera, a partire dalle nobili origini di cui è in possesso. Samantha De Grenet, infatti, ha i nonni, rispettivamente duca e principessa, dal sangue blu anche se questi titoli non sembrano aver mai macchiato troppo la showgirl, mantenutasi sempre molto umile. La carriera di Samantha comincia a soli 14 anni quando delle sue foto finiscono nelle mani di Riccardo Gay, iniziatore di una carriera che porterà la ragazza a calcare le più prestigiose passerelle del mondo. A proposito dell’inizio della sua carriera, Samantha si é così espressa: “Mi sono trovata adolescente in un mondo di adulti, così, per caso, assolutamente impreparata, sprovveduta è vero, intimorita non lo nego, ma felice, troppo felice di toccare con mano un universo che mi immaginavo a chilometri di distanza dalla mia normalità”.



Samantha De Grenet e il dramma del cancro al seno: “Non è stato un anno facile”

Samantha De Grenet, durante l’intervista a Christopher Magazine, ha rievocato anche i ricordi che la riportano al 2018 e al dramma, purtroppo comune a molte donne, del cancro al seno, che ha però affrontato con la forza e la determinazione giusta, anche relativamente a come lo ha comunicato ai fan. A proposito del cancro, Samantha De Grenet ha dichiarato: “Il 2018 non è stato un anno facilissimo per me e di riflesso per la mia famiglia”, spiegando poi come liberarsi del peso della notizia le sia stato d’aiuto nel momento in cui ha deciso di comunicarlo al mondo. “Il messaggio importante che deve arrivare a tutti è che una diagnosi precoce può salvare la vita” ha concluso Samantha, spronando le donne e in generale chiunque si ritrovi di fronte a certe problematiche a trascurare dei sintomi che potrebbero fare da allarme.

Samantha De Grenet, nuovo progetto con il fratello Fabio: “Sono anche imprenditrice”

Samantha De Grenet, che di recente ha rotto il silenzio in merito alla situazione con Antonella Elia, ha raccontato a Christopher Magazine anche di avere dei progetti imprenditoriali insieme a suo fratello Fabio, con cui ha creato una linea di barrette naturali dal nome Be You, un prodotto che mira a soddisfare sia l’idea di uno snack gustoso che esuli dal trash food che un prodotto pensato per chi, come Fabio, tiene alla linea e all’alimentazione legata allo sport.

“La vita mi ha dato davvero tanto e al mio palmares oggi posso aggiungere anche di essere imprenditrice” ha concluso con fierezza Samantha De Grenet.

