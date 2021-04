samantha-de-grenet-fa-una-confessione:-“ho-passato-una-nottataccia”

Samantha De Grenet, apprensione per il suo cucciolo: “Non è stato bene”

Piccola disavventura per Samantha De Grenet, la quale ha raccontato nelle proprie storie Instagram di aver trascorso una giornata ed una nottata difficili a causa dell’apprensione per il suo cane, che non è stato molto bene. Dopo tante ore di assenza dai social, Samantha De Grenet è tornata a parlare ai suoi fan raccontando proprio la sua disavventura: “É stata una giornata faticosa e una nottataccia ancora peggio perchè ho avuto il cucciolo che non stato bene: è stata riscontrata una tonsillite acuta, e quindi non ha dormito lui e non ho dormito io“.

Samantha De Grenet scherza dopo l’ansia per il suo cane: “Almeno c’ho i filtri”

Per Samantha De Grenet la notte non è stata delle più semplici, a causa dell’apprensione dettata da un malore avuto dal suo bellissimo golden retrivier, a cui è stata poi diagnosticata una tonsillite acuta, pertanto per qualche ora è stata abbastanza assente dai social. Ritornata su Instagram, Samantha De Grenet ha pubblicato delle storie nelle quali ha raccontato l’accaduto prima, e poi si è presa anche un momento per scherzarci su col suo solito modo di fare: “Che notte ragazzi, la faccia abbastanza stravolta, la mia e quella del baby dog, almeno c’ho i filtri e mi maschero”. Samantha De Grenet ha poi ringraziato i fan per le tante domande e la tanta attenzione rivoltale, motivo per cui ha voluto mandare un bacio a tutti i suoi supporter.

Samantha De Grenet, novità sulla storia con Antonella Elia: per ora niente tribunali

Samantha De Grenet, durante la partecipazione alla quinta edizione del GF Vip, è stata protagonista di un episodio piuttosto discusso con Antonella Elia, intervenuta in diretta nella casa per insultarla scatenando molto polemiche. Dopo aver minacciato di procedere per via legali, Samantha De Grenet ha fatto ulteriore chiarezza sulla vicenda spiegando che per ora non si arriverà in tribunale.

