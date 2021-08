Samantha De Grenet arrabbiata per gli incendi in Italia Da qualche settimana la nostra Penisola sta bruciando causando danni alla natura, all’uomo e agli animali. Dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Puglia all’Abruzzo, ettari ed ettari di boschi e macchia mediterranea che hanno fatto arrabbiare parecchi personaggi dello spettacolo e non solo. Tra questi anche l’ex […]

L’articolo Samantha De Grenet, “i colpevoli devono pagare”: la disgrazia che la sconvolge, lo sfogo proviene da KontroKultura.