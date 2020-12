Samantha De Grenet perché è finita con Leonardo Pieraccioni? Cosa è successo

Era una coppia amatissima Samantha De Grenet e Leonardo Pieraccioni. Si sono lasciati e solo ora Samantha racconta il perché

Erano gli anni ’90 e fra le coppie che facevano impazzire i paparazzi e i fan c’erano loro: Samantha De Grenet e Leonardo Pieraccioni. Lui il regista che stava sbancando i botteghini, lei una delle giovani showgirl più apprezzate. Una love story che però naufragò lasciando l’amaro in bocca ai tanti che già sognavano il matrimonio.

Ora a distanza di tanti anni Samantha De Grenet è tornata a parlare di quella relazione e soprattutto del motivo che sancì la fine del loro rapporto.

Oggi Samantha è tornata con Luca, l’ingegnere che sposò nel 2005 da cui ha avuto il figlio Brando e da cui si lasciò poco tempo dopo le nozze, per poi tornarci nel 2014. Insomma un rapporto travagliato, ora tornato sereno. Tanto che sarebbe pronta anche ad avere un altro figlio ‘Ma solo se avessi un’altra età’ ha confessato la De Grenet.

De Grenet: perché è finita con Leonardo Pieraccioni

Samantha fu fidanzata con Leonardo Pieraccioni per due anni, dal 1998 al 2000. Il rapporto oltre a fare impazzire i fan diede anche adito alle male lingue che parlarono di fidanzamento interessato o che la De Grenet lavorasse in tv solo per via del suo famoso fidanzato.

Voci che pesarono parecchio sul rapporto: “Nel momento in cui mi sono fidanzata con Leonardo non volevo dare un’arma ai malpensanti e non volevo passare per quella che faceva il cinema per via del fidanzato regista” ha confessato la De Grenet in un’intervista in tv alla Balivo nel programma ‘vieni da me’. E proprio per non fare la figura della raccomandata la De Grenet non accettò molte proposte. Cosa di cui oggi si pente: “Oggi se tornassi indietro le accetterei tutte”.

E alla domanda secca sul perché la storia è finita la De Grenet ha risposto con un laconico: “Tempi sbagliati, diciamo così”

Poi un particolare su un regalo che la De Grenet fece a Pieraccioni: “Nel periodo in cui stavamo assieme gli feci un quadro che chiamai ‘L’isola deserta’. Rappresentava le cose che riguardavano lui, anzi se potessi, vorrei rivedere questa isola”. “Leo, se mi stai ascoltando, – ha fatto appello la De Grenet – il quadro me lo fai riavere o mi mandi una foto? Così lo faccio vedere a Caterina (Balivo ndr).”

