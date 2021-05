Samantha Curcio e Alessio Ceniccola sono una delle coppie nate durante l’edizione in corso di Uomini e Donne. Lei si è presentata come prima tronista curvy rivendicando il diritto di sedere sulla sedia più ambita della tv nonostante le sue curve accentuate. Nel corso del trono Samantha ha saputo dimostrare il suo carattere, a volte non sempre ha ottenuto i consenso della platea ma nonostante questo è andata avanti per la sua strada fino alla scelta.

Samantha Curcio: “Non è stata una decisione sadica…”

Uscita insieme a Alessio oggi i due sembrano essere molto felici e sereni, e hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia al magazine del programma. Samantha si è detta molto presa d’Alessio, non gli ha ancora detto ti amo ma il loro rapporto è molto intenso, stanno cercando di conoscersi meglio e di vivere la quotidianità per comprendere meglio le loro personalità. Per il momento non parlano di convivenza e le presentazione in famiglia sono avvenute solo online, vogliono prima conoscersi e poi fare un passo per volta.

La Curcio ha poi voluto spiegare perchè ha voluto che Alessio rimanesse nel momento della scelta quando ha detto no a Bohdan. Per molti la decisione dell’ex tronista è apparsa di cattivo gusto, ma Samantha ci tiene a precisare che lo ha fatto solo per dimostrare al corteggiatore che l’ha scelto perchè presa da lui e non perchè aveva paura che Bohdan sarebbe andato via. Samantha e Alessio sono una delle coppie che più hanno appassionato il pubblico, lei diversa dal prototipo tronista ha dimostrato di piacere superando i canoni tradizionali visti in tv.

Alessio: “Sono convinto che la storia con Samantha durerà…”

Alessio è molto preso da Samantha, gli è dispiaciuto vederla soffrire quando non si è presentato in esterna e in quel momento ha capito che le avrebbe detto di si. Oggi si stanno conoscendo e il loro affetto cresce giorno dopo giorno.

L’ex corteggiatore è convinto che la loro relazione durerà, che Samantha è perfetta al suo fianco ma entrambi sono d’accordo che è meglio non precipitare i tempi: “In questo momento è giusto prima conoscerci a fondo e poi con calma arriverà il resto. Sono convinto che la nostra storia durerà e quindi possiamo anche andare con calma e non bruciare i momenti”