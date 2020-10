Sameul Piazza : Tommaso Zorzi ai danni di Francesco Oppini, che non ha gradito. Da lì è nata una feroce discussione che ha coinvolto tutti i membri della Casa e anche il Grande Fratello, convinto che tra i due ci fosse un accordo anche sulla discussione. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno stretto un fortisimo legame di amicizia all’interno della Casa e questa loro lite, così improvvisa e apparentemente senza un valido motivo.

Tutto è nato quando il Grande Fratello, per animare la serata, ha deciso di far arrivare del vino e ha chiesto ai concorrenti di oganizzare una festa. Tommaso Zorzi, che fin dall’inizio ha assunto il ruolo di animatore ufficiale del gruppo, con l’alcol in corpo ha fatto emergere tutta la sua verve. Senza dire nulla a nessuno, senza cercare la complicità in altri concorrenti, ha deciso di organizzare uno scherzo per Francesco Oppini, con il quale trascorre la maggior parte delle sue giornate all’interno della Casa. Tuttavia, per rendere lo scherzo più credibile, prima di rivolgersi a Oppini, Tommaso ha rivelato il suo interesse per Francesco a Maria Teresa Ruta ed Elisabetta Gregoraci, che vedendo lo stato alterato dell’influencer non hanno faticato a credere che fosse sincero, d’altronde in vino veritas.

Francy ti devo dire una cosa. Vuoi che siamo qui in una specie di lockdown forzato… È una cosa seria. Mi sono innamorato di te. Francy te lo giuro, provo qualcosa per te. Sono serio chiedilo agli altri, ne ho parlato con Elisabetta e Maria Teresa. Fra guardami ti giuro che mi sto innamorando, non dico bugie “, ha detto Tommaso Zorzi a Francesco Oppini, spiazzato da questa dichiarazione. Mentre il resto della Casa rideva per la scena, visto lo stato alcolico di Tommaso Zorzi, Francesco Oppini al primo impatto non ha reagito come l’influencer si sarebbe aspettato. “ Io non ti credo, smettila, mi stai mettendo in imbarazzo. Non sei credibile stai ridendo e hai bevuto. Sono etero, ma sono sensibile e tanto, certe cose mi toccano quindi smettila. Non posso parlare con te che parli in questo stato. Non c’è da ridere. Cos’è uno scherzo? Guarda che non mi piace “, ha ribattuto Oppini, che fuori dalla Casa è fidanzato con Cristina.

Da quel momento tra loro è nata una violenta litigata. Da una parte Francesco Oppini, offeso per lo scherzo perché considerato da lui imbarazzante. Dall’altro, invece, Zorzi che non si aspettava di essere rifiutato in quel modo, ma credeva che l’amico stesse al gioco senza provare imbarazzo per le attenzioni di un uomo. Sono volate anche parole grosse tra i due, che hanno gridato fino a tarda notte. Emblematica una frase di Francesco Oppini, che ha anche minacciato l’uscita: “ Se tutto gli è permesso perché lui ha dei santi in paradiso allora io alzo i tacchi e me ne vado. Io lo conosco il mondo dello spettacolo. Poi ne parliamo con i miei legali “.