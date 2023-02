Sampa Crew homenageia fã que morreu em acidente dias antes do casamento em Ribeirão Preto, SP

Banda publicou vídeo e texto para Jéssica Moraes, que se casaria neste sábado (4). Acidente foi no cruzamento das ruas Tapajós e Coronel Américo Batista. Motociclista iria se casar neste sábado (4)

Reprodução/EPTV

A banda de pagode Sampa Crew fez uma homenagem para a fã do grupo, a motociclista Jéssica de Souza Moraes, que morreu em um acidente de trânsito na quarta-feira (1º) em Ribeirão Preto (SP). De moto, ela buscava preparativos para o casamento dela, marcado para este sábado (4), quando envolveu-se na batida com um carro.

Em homenagem feita pelas redes sociais, a Sampa Crew relembrou momentos de alegria entre Jéssica e o noivo durante os shows da banda.

“Jéssica era uma querida fã do Sampa Crew. Sempre levava alegria e uma energia tão boa aos nossos shows, sempre acompanhada por seu amor, Jonathan. Nós do Sampa Crew, deixamos sentimentos aos familiares, amigos e ao Jonathan por essa perda irreparável. É inimaginável o quanto dói tamanha perda. Fica em nossas lembranças, um dos momentos em que a Jéssica nos proporcionou um show de alegria por estar presente em nossos shows. Essas reações às nossas músicas, nunca passam despercebidas a nós que estamos no palco. Descanse em paz Jéssica”.

Initial plugin text

Acidente

Jéssica passava de motocicleta pela Rua Tapajós quando foi atingida por um carro que seguia pela Rua Coronel Américo Batista na quarta-feira (1º), no Ipiranga.

Com o impacto, ela foi arremessada a metros de distância e teve a morte confirmada no local.

A motorista do carro, de 57 anos, estava consciente. Ela foi socorrida com fratura na mandíbula e dentes quebrados e encaminhada para um hospital da cidade.

As causas da batida serão investigadas. O acidente foi registrado por câmera de segurança. Veja abaixo:

Motociclista morre após colisão na zona Norte de Ribeirão Preto, SP

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vito Califano