Samu de Guarujá, SP, recebeu 11% de chamados falsos em 2022

Prefeitura alerta que passar trote a serviços de emergência é crime e alerta que em fevereiro atendimentos costumam triplicar. Prefeitura de Guarujá, SP, alerta para alto índice de trotes ao Samu

Helder Lima/Prefeitura de Guarujá

A Prefeitura de Guarujá, no litoral de SP, informou que 11% das ligações recebidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) em 2022 foram trotes. A administração municipal ressaltou que a “brincadeira sem graça” é crime previsto em lei (veja mais abaixo).

De acordo com levantamento divulgado nesta segunda-feira (30) pelo município, foram 20 mil chamados, sendo 2.200 destes mil falsos. Ao expor a situação, a prefeitura pede pela conscientização da população.

O alerta neste momento, segundo a prefeitura, visa evitar maiores transtornos em fevereiro, época de carnaval, e período em que o Samu costuma receber três vezes mais chamados.

Os profissionais do Samu podem ser acionado pelo número 192. Eles estão preparados para atender casos de urgência e emergência.

Trote ao Samu é crime

A Prefeitura de Guarujá ressalta que é crime fazer ligações falsas a serviços de emergência. De acordo com o artigo 266 do Código Penal Brasileiro, é ilegal interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. A ação prevê pena de detenção de até três anos e multa.

Trotes contra o Samu são considerados crimes e estão previstos em Lei

Helder Lima/Prefeitura de Guarujá

