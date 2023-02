Samu fica sem telefone por quase 4h em três cidades da Baixada Santista após troca de poste não informada pela CPFL

Santos, Guarujá e Bertioga ficaram com o telefone 192 indisponível nesta quarta-feira (22). Troca de poste não informada pela CPFL deixa Samu de três cidades do litoral de SP sem telefone por 4h

Francisco Arrais/Prefeitura de Santos/Divulgação

A central regional de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ficou quase 4 horas impossibilitada de sem receber ligações devido a um serviço de troca de poste realizado pela Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL-Piratinga). O trabalho, segundo a Prefeitura de Santos, não foi informado previamente.

A situação prejudicou moradores de Santos, Guarujá e Bertioga, no litoral de São Paulo entre 10h e 14h desta quarta-feira (22). Todas essas cidades são atendidas pela mesma central.

A Prefeitura de Santos informou que o Samu acionou um gerador para manter ativa a linha 192, mas a energia extra durou apenas 30 minutos. A administração municipal de Guarujá confirmou que o problema já foi resolvido.

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), responsável pela gestão do Samu em Bertioga, informou, em nota, que “houve uma queda momentânea no atendimento telefônico em razão de uma falha técnica ocorrida em decorrência de falta de energia na central de chamadas, em Santos. O problema já foi resolvido e os atendimentos estão sendo feitos normalmente”.

Resposta da CPFL

Em nota, a CPFL – Piratininga informou que os trabalhos realizados na rua Barão de Paranapiacaba, em Santos, fazem parte das obras de investimento e melhoria da rede elétrica da companhia.

A CPFL destacou, ainda, que “os clientes são avisados, antecipadamente, dos desligamentos programados que poderão ocorrer por conta de obras, necessários para realização da ampliação de capacidade do seu sistema, e que mantém seu compromisso com todos os clientes para melhoria contínua de serviços”.

Corpo de Bombeiros

A orientação prestada pela Prefeitura de Santos, em caso de problemas com o telefone 192, é acionar o Corpo de Bombeiros, que repassa a ocorrência ao Samu.

