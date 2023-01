SAMU Natal divulga balanço e aponta cerca de 160 mil atendimentos na região metropolitana em 2022

Os números foram divulgados pelo órgão nesta quinta-feira (26), mostrando como foi a atuação feita no ano passado na região da Grande Natal. Equipe do Samu Natal em atendimento

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU Natal) realizou, apenas em 2022, quase 160 mil atendimentos em toda a região metropolitana de Natal.

Os números foram divulgados pelo órgão nesta quinta-feira (26), mostrando como foi a atuação feita no ano passado na região da Grande Natal.

De acordo com a coordenação do Samu Natal, outro ponto sensível é o alto número de trotes. Apenas no ano passado, foram 14.999 atendimentos, algo perto de 8% do total de chamadas feitas através do telefone (cerca de 184 mil).

“A retenção de macas, utilizadas como leitos hospitalares, assim como os trotes, são situações que dificultam o trabalho do SAMU, mas a equipe tem se empenhado para vencer esses obstáculos e oferecer um melhor serviço à população”, afirmou Cláudio Macêdo, coordenador geral da Samu Natal.

O atendimento é feito através do telefone 192. A equipe conta com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas.

SAMU Natal em 2022

De acordo com o Samu Natal, o serviço conta com veículos adaptados ao cumprimento da finalidade de atendimento em UBSs, quando há casos de risco de morte sem a necessidade de internação médica e as USAs, onde destinam-se aos casos de emergência com alto risco que exigem cuidados médicos intensivos até a unidade de destino.

