Samu recebe 15 ambulâncias para atender cidades do Noroeste Fluminense

Divulgação/Decom Itaperuna

O Samu recebeu 15 novas ambulâncias para atender a 13 municípios do Noroeste Fluminense, nesta segunda-feira (6).

A cerimônia de entrega aconteceu às 14h em Itaperuna, no Mercado Produtor da cidade.

A iniciativa faz parte do projeto ‘SAMU 100% RJ’ e tem como objetivo ampliar e renovar a frota do serviço de atendimento móvel de urgência em todo o estado.

A nova frota vai atender as cidades de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna Laje de Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre e Sai.

Divulgação/Decom Itaperuna

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o projeto vai disponibilizar 249 veículos aos 92 municípios do estado. Esse investimento foi de R$ 87,4 milhões, para beneficiar toda a população do estado do Rio de Janeiro.

O g1 aguarda informações do Governo do Estado do Rio de Janeiro para saber como será a distribuição dessas 15 novas ambulâncias por cidade e o total de ambulâncias que o Samu possui na região Noroeste.

