Samuel Piazza Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per rendere omaggio al professore

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per rendere omaggio al professore di storia Samuel Paty brutalmente decapitato a Conflans-Sainte-Honorine, nella periferia di Parigi, per aver aperto una discussione in classe sulle caricature di Maometto. Dalla capitale a Marsiglia, passando per le più grandi città come Lione, Tolosa e Strasburgo, una folla oceanica ha risposto all’appello lanciato da sindacati, partiti politici, associazioni e dal settimanale satirico Charlie Hebdo, bersaglio degli estremisti islamici, che nel 2015 fecero irruzione nella redazione uccidendo 12 persone per la pubblicazione delle caricature del profeta. Allora il grido di battaglia per la difesa della libertà di espressione fu «Je suis Charlie», oggi, a distanza di cinque anni, è diventato «Je suis Samuel».

A Parigi, in Place de la République, nel pomeriggio è arrivato anche il premier francese Jean Castex, accompagnato dalla presidente della regione dell’Ile-de-France Valérie Pécresse, e affiancato dal ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer, e dalla ministra della cittadinanza Marlène Schiappa. «Non ci spaventate. Non abbiamo paura. Non ci dividerete. Siamo la Francia!», ha scritto su Twitter il premier condividendo un breve video della piazza. Nel pomeriggio si è riunito il consiglio di difesa presieduto dal capo di Stato Emmanuel Macron per discutere della minaccia dell’estremismo islamico. Secondo le indiscrezioni filtrate sui media francesi il ministro dell’Interno Gérald Darmanin avrebbe chiesto ai prefetti la rapida espulsione di 231 stranieri «radicalizzati».

Le indagini

Continuano intanto le indagini, in mano all’antiterrorismo, per accertare la responsabilità di parenti, amici e persone legate al 18enne ceceno che venerdì pomeriggio ha decapitato Paty, rivendicando l’attacco con un messaggio lasciato sul suo cellulare e un post con la foto della vittima pubblicato su Twitter. Domenica mattina la polizia ha arrestato un’undicesima persona appartenente all’entourage di Abdoullakh A., mentre proseguono gli interrogatori degli altri dieci tra cui figurano i genitori e il fratello del rifugiato ceceno, e il padre di un’alunna del professore, la cui sorella si unì all’Isis nel 2014, che sui social media si era scagliato contro l’insegnante, accusandolo di aver mostrato in classe immagini pornografiche. L’attacco è avvenuto mentre in tribunale a Parigi prosegue il processo per l’attentanto a Charlie Hebdo. E non è il primo legato alla vicenda. Lo scorso 25 settembre un altro 18enne in collera per le caricature di Maometto, ripubblicate dal quotidiano satirico alla vigilia del processo, ha accoltellato due persone vicino a quella che credeva essere la redazione del periodico.

Il messaggio di Macron

«L’oscurantismo e la violenza che lo accompagna non vinceranno. Non ci divideranno. Questo è quello che stanno cercando» di fare, «dobbiamo restare uniti», ha detto il presidente Emmanuel Macron recandosi in visita venerdì nel luogo dove è stato decapitato Paty. Il capo di Stato proprio nei giorni scorsi aveva annunciato un disegno di legge sul «separatismo islamico» per sradicare la malavita che prospera in alcuni quartieri, dove gli estremisti islamici fanno proseliti tra i residenti locali, destando preoccupazione nella comunità musulmana in gran parte moderata della Francia e tra la sinistra, per una possibile ulteriore stigmatizzazione della religione, seconda per numero di credenti nel Paes