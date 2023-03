San Benedetto, accoltella l’amico dell’ex moglie e si dà alla fuga

San Benedetto del Tronto, 6 marzo 2023 – Piomba in casa dell’ex moglie e ferisce, con un coltello, l’uomo che si trovava in compagnia della donna, poi si dà alla fuga. Il grave episodio di violenza, legato a motivi di gelosia, si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in un appartamento di zona Ragnola, dove la donna vive sola. L’uomo, vittima dell’aggressione, R. S. di 40 anni, d’origine campana, ma residente a Porto d’Ascoli, è stato trasportato al Pronto Soccorso, ma non corre pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti i medici l’avrebbero giudicato con un codice di media gravità, anche se saranno necessari ulteriori approfondimenti diagnostici. Il quarantenne è stato colpito con un solo colpo di coltello da cucina, di piccole dimensioni, la cui lama si è anche spezzata. Nonostante la lesione subita, l’uomo è scappato dall’alloggio della donna ed è stato rintracciato poco dopo in strada, nelle vicinanze di un noto bar del luogo. La polizia, invece, per qualche ora ha cercato di rintracciare l’aggressore, un cittadino di nazionalità cubana, che dopo aver accoltellato l’amico della sua ex, è fuggito facendo perdere le sue tracce. Scattata la richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118, sul luogo in cui si trovava il ferito, è accorso un equipaggio della Potes che ha stabilizzato il paziente e l’ha trasportato al Pronto Soccorso. Subito dopo sono state avvertite le forze dell’ordine ed è immediatamente intervenuta una volante del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto, che adesso si occupa delle indagini. Gli agenti hanno ascoltato la donna per ricostruire la dinamica del ferimento. L’ex moglie del cubano, ieri aveva invitato a pranzo il conoscente nella sua abitazione. L’ex marito, che aveva ancora le chiavi di casa, è entrato all’improvviso ed ha trovato l’uomo. Vi è stata una violenta discussione fra i due uomini, durante la quale il cubano ha afferrato un coltello da cucina, trovato sul tavolo ed ha sferrato un colpo che il quarantenne è riuscito in parte a schivare e quindi a limitare i danni. Entrambi gli uomini si sono poi allontanati dall’abitazione dov’è avvenuto il grave fatto di sangue, che poteva avere conseguenze drammatiche. Gli investigatori della polizia hanno sequestrato l’arma e si sono messi alla ricerca dell’aggressore che è stato rintracciato nel pomeriggio inoltrato e condotto negli uffici di via Crispi, dove ha potuto fornire la sua versione sull’accaduto.

