san-giovanni-in-fiore:-esibisce-una-patente-falsa-a-un-controllo-della-polizia-provinciale,-denunciato

San Giovanni in Fiore: sabato scorso, gli agenti della Polizia Provinciale, durante un posto di controllo stradale sulla Sp 212, hanno fermato un uomo del posto che circolava con un ciclomotore. L’uomo alla richiesta dei documenti formulata dagli agenti ha esibito una patente di guida falsa

Sabato scorso, gli agenti della Polizia Provinciale in servizio al locale distaccamento, durante un posto di controllo stradale sulla Sp 212 a San Giovanni in Fiore hanno fermato un uomo del posto, classe 1953, che circolava con un ciclomotore. L’uomo, alla richiesta dei documenti formulata dagli agenti ha esibito una patente di guida falsa, circostanza quest’ultima che non è sfuggita ai poliziotti, che hanno effettuato degli accertamenti sul posto, scoprendo l’illecito. Immediata la denuncia penale alla competente Procura della Repubblica di Cosenza oltre ad una maxi-sanzione di 5100 euro per guida senza patente; il mezzo è stato sottoposto a fermo e la patente falsa è stata sequestrata. Sarà ora l’autorità giudiziaria a effettuare ulteriori accertamenti e verificare la posizione dell’uomo fermato lungo la strada che dal popoloso quartiere di Palla Palla va verso Castelsilano. Nei giorni scorsi sempre gli agenti della Polizia Provinciale avevano condotto una delicata attività investigativa sequestrando quattro autocarri rubati ad aziende del cosentino e del crotonese, rinvenuti in piena Sila all’interno di un capannone dismesso, ragion per cui sono ancora in corso indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica.