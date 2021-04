san-marino,-domani-l’atteso-concerto-per-la-promozione-della-campagna-vaccinale

Verrà trasmesso domani sera, in diretta streaming su tutte le pagine istituzionali, il concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino, con la partecipazione straordinaria delle artiste Monica Hill, Sara Jane Ghiotti e Valentina Monetta. Un evento voluto per sensibilizzare tutti i cittadini a intraprendere la vaccinazione contro il Covid-19.

Verrà trasmesso domani sera, in diretta streaming sui canali Facebook di tutte le Segreterie di Stato e del Congresso, il concerto di sensibilizzazione per l’adesione alla campagna vaccinale della Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Maestro Stefano Gatta e con la partecipazione straordinaria delle artiste sammarinesi Monica Hill, Sara Jane Ghiotti e Valentina Monetta.

Un’importante opera di sensibilizzazione, che pone la musica come strumento per parlare al cuore e alla coscienza di tutti i sammarinesi: un ultimo sforzo rivolto dalle istituzioni alla società civile al fine di debellare la pandemia e abbattere o ridurre al minimo i rischi di contagio.

Nella scaletta delle canzoni che verranno presentate sul palco, non mancheranno le sorprese e i momenti emozionanti. In particolare negli ultimi due brani, le tre artiste sammarinesi canteranno in trio, dedicando un omaggio sentito alle vittime del Covid-19 in questo anno terribile con “Rinascerò Rinascerai”, canzone scritta da Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio, come accorata invocazione alla speranza per Bergamo, nei giorni tragici di marzo-aprile 2020.

Seguirà poi un affettuoso pensiero per il Re del Liscio Raoul Casadei, scomparso recentemente, che dedicò parole sognanti, musicate dallo zio Secondo, nel valzer canzone SAN MARINO GOODBYE, dedicato alla Repubblica di San Marino, una canzone che tutti i sammarinesi conoscono e riconoscono quasi come un loro secondo inno nazionale.

Ecco la scaletta completa:

• James Barnes -Yorkshire Ballad (1984)

• Salvatore Nogara – Kids Tango (2020)

• S. Endrigo (S. Gatta) – Io che amo solo te (canta: Monica Hill)

• R. Rodgers-L. Hart (M. Mangani) – The Lady is a Tramp (canta: Valentina Monetta)

• Jacob De Haan – Concerto d’amore (1995)

• Ennio Morricone (S. Gatta)- Metti una sera a cena (canta: Sara Jane Ghiotti)

• C. (Roby) Facchinetti (J. Demeij) – Rinascerò Rinascerai, versione per orchestra di fiati e voci in prima esecuzione live assoluta

• Omaggio a Raoul Casadei: SAN MARINO GOODBYE.